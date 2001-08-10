Военнослужащие ВВО на Сахалине учатся обезвреживать мины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали занятия по инженерной подготовке.
Военнослужащие заключившие первые контракты с Минобороны России приступили к освоению навыков разминирования и установки различных минно-взрывных устройств.
На теоретических занятиях по инженерному делу военнослужащие изучают взрывчатые вещества, разновидности мин, в том числе западного производства. На практике бойцы отрабатывают навыки по установке, обнаружению и обезвреживанию противопехотных мин, растяжек, и мин-ловушек, в том числе самодельных.
Тренировки на полигоне «Троицкий» проходят под руководством ветеранов боевых действий и организованы с учётом опыта полученного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Занятия по инженерному делу входит в обязательный курс боевой подготовки каждого военнослужащего ВВО, который бойцы проходят перед убытием в зону проведения СВО.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
16:58 24 Октября Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
17:17 23 Октября Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве
17:40 24 Октября Качество содержания дворов в Поронайске проверила комиссия в рамках проекта «Управдом»
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
Выбор редакции
- 17:46 Вчера В Холмске определили сильнейших баскетболистов в турнире памяти Юрия Карнаухова
- 17:29 Вчера ВТБ: россияне переходят на безналичные платежи, а наличные оставляют для подарков и чаевые
- 16:46 Вчера В октябре пенсионеры из числа бывших шахтеров и летчиков получили надбавку к пенсии
- 15:30 Вчера Военнослужащие ВВО на Сахалине учатся обезвреживать мины
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?