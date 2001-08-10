Военнослужащие ВВО на Сахалине учатся обезвреживать мины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали занятия по инженерной подготовке.

Военнослужащие заключившие первые контракты с Минобороны России приступили к освоению навыков разминирования и установки различных минно-взрывных устройств.

На теоретических занятиях по инженерному делу военнослужащие изучают взрывчатые вещества, разновидности мин, в том числе западного производства. На практике бойцы отрабатывают навыки по установке, обнаружению и обезвреживанию противопехотных мин, растяжек, и мин-ловушек, в том числе самодельных.

Тренировки на полигоне «Троицкий» проходят под руководством ветеранов боевых действий и организованы с учётом опыта полученного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Занятия по инженерному делу входит в обязательный курс боевой подготовки каждого военнослужащего ВВО, который бойцы проходят перед убытием в зону проведения СВО.