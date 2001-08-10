Нейросеть поможет ускорить досмотр в аэропорту Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной авиагавани региона приступили к внедрению нейросети в работу пункта управления. Модуль, анализирующий видео, поможет службе транспортной безопасности ускорить досмотр пассажиров и багажа, а также повысить уровень защиты терминала.

Сейчас специалисты отдела информационных технологий и связи изучают возможности программного обеспечения и настраивают его. Всего у отечественной разработки три функции: подсчёт посетителей, определение длины очереди, анализ обстановки. Последняя позволяет системе по заданным параметрам вычислять потенциально опасные – брошенные предметы, а также путешественников, чьё поведение вызывает подозрения. Причём, речь идёт не только о случаях, когда пассажир нарушает правила безопасности, а когда ему нужна помощь: он заблудился или почувствовал себя плохо.

Сигнал о нестандартной ситуации тут же должен поступить на пульт и привлечь внимание диспетчера. Ему останется принять решение, что делать дальше, и оповестить коллег. На всё – не более минуты. Автоматический анализ поможет ускорить реакцию службы, увеличить её эффективность и снизить, при этом, нагрузку на операторов.

«Современные технологии позволяют нам полностью исключить человеческий фактор из работы службы. Мы постепенно обновляем наше оборудование, устраняем слепые зоны, делаем досмотр ещё качественнее. Искусственный интеллект – это один из самых действенных инструментов. Нейросеть обучаема, её можно настроить под наши требования безопасности. Сейчас в приоритете – наблюдение за пассажиром и его вещами, но это не единственное направление, в котором мы планируем применять искусственный интеллект», – отметил начальник службы транспортной безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Валентин Лебедев.

Применение видеоаналитики – первый этап проекта по внедрению искусственного интеллекта в работу аэровокзала. Второй: оснащение комплекса терминалами биометрической идентификации личности. Это позволит усилить контроль доступа на границах зон транспортной безопасности как для пассажиров, так и сотрудников. К реализации этого этапа команда приступит в 2026 году.