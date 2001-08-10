В Тымовском завершён ремонт дороги в рамках программы развития сельских территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В пгт Тымовское завершён капитальный ремонт улично‑дорожной сети по пер. Железнодорожному (от ул. Криворучко до ул. Торговой) протяжённостью 552 метра. Проект реализован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Основная цель проекта — создание благоприятных и, что особенно важно, безопасных условий для всех жителей района: как пешеходов, так и водителей. На отремонтированном участке расположены два важных социальных объекта: детский сад № 1 и школа № 3.
До ремонта дорога не имела твёрдого покрытия, не была обустроена водоотводными лотками и кюветами, а также не имела тротуаров. Из‑за этого жители и гости села вынуждены были передвигаться по обочинам. В период весенних паводков и сезонных дождей происходил подмыв дорожного полотна, что приводило к образованию глубоких провалов и затрудняло движение. Неудовлетворительное состояние дороги создавало угрозу безопасности как для автомобилистов, так и для пешеходов.
В ходе ремонтных работ был выполнен комплекс мероприятий:
- уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие проезжей части, обеспечивающее долговечность и устойчивость к нагрузкам;
- установлены новые пешеходные ограждения для повышения безопасности пешеходов;
- смонтированы столбы наружного освещения, обеспечивающие видимость в тёмное время суток;
- у учебных заведений обустроены искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») для принудительного ограничения скорости транспорта;
- установлены два светофора для регулирования движения и обеспечения безопасного перехода проезжей части.
Кроме того, дополнительно асфальтированы подъездные пути к школе и детскому саду, что обеспечило удобный и беспрепятственный доступ к этим учреждениям.
В итоге реализация проекта позволила не только повысить безопасность дорожного движения, но и существенно улучшить эстетический облик посёлка.
Уже в течение нескольких лет благодаря инициативе и непосредственному участию жителей в проектах комплексного развития сельских территорий хозяйствующих субъектов и жителей региона улучшается внешний облик сел, создается благоприятная среда и условия для проживания селян. Благодаря реализуемой государственной программе есть возможность при помощи поддержки улучшить жилищные условия, облагородить места общего пользования, благоустроить зоны отдыха, спортивные и детские площадки, провести капитальный ремонт дорог, социальных и образовательных учреждений.
