Сахалинэнерго завершило подключение Дома культуры в селе Онор к централизованным сетям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» (входит в группу «РусГидро») выполнили технологическое присоединение нового Дома культуры в селе Онор Смирныховского района к централизованному электроснабжению.
Основным центром питания нового социального объекта стала подстанция «Онор» напряжением 220/35/10 кВ. Ее ввод в эксплуатацию в 2005 году кардинально изменил жизнь села. До этого Онор обеспечивался электроэнергией от автономной дизельной электростанции, которая работала не более 12 часов в сутки. Строительство современной подстанции и распределительных сетей позволило обеспечить сельчан надежным электроснабжением, а также создать условия для подключения новых потребителей, таких как Дом культуры.
В новом здании площадью 908,5 кв. метров разместятся зрительный зал на 160 мест, сцена для проведения лекций, спектаклей и массовых мероприятий, библиотека, кабинет музыки, кладовые и артистические.
Сахалинэнерго напоминает, что физические и юридические лица могут подать заявку на технологическое присоединение и отслеживать все этапы процедуры онлайн через портал на официальном сайте компании: https://sakhalinenergo.ru. В «Личном кабинете» размещается вся необходимая документация, включая технические условия, проект договора и счет на оплату.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Музей книги А. П. Чехова приглашает на ночь искусств с квестами и мастер-классами
09:40 Сегодня Южно-Сахалинский суд осудил мужчину за тяжкий вред здоровью с летальным исходом
10:13 Сегодня «РВК-Сахалин» обеспечивает чистую воду: строгий контроль от добычи до крана
10:55 Сегодня Мобильная выставка «Зал воинской славы» расскажет о героях и патриотах Сахалина
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
16:58 24 Октября Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
17:17 23 Октября Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве
10:15 22 Октября Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
Выбор редакции
- 11:53 Сегодня В Тымовском завершён ремонт дороги в рамках программы развития сельских территорий
- 10:55 Сегодня Мобильная выставка «Зал воинской славы» расскажет о героях и патриотах Сахалина
- 10:13 Сегодня «РВК-Сахалин» обеспечивает чистую воду: строгий контроль от добычи до крана
- 09:00 Сегодня Музей книги А. П. Чехова приглашает на ночь искусств с квестами и мастер-классами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?