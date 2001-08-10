Сахалинэнерго завершило подключение Дома культуры в селе Онор к централизованным сетям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» (входит в группу «РусГидро») выполнили технологическое присоединение нового Дома культуры в селе Онор Смирныховского района к централизованному электроснабжению.

Основным центром питания нового социального объекта стала подстанция «Онор» напряжением 220/35/10 кВ. Ее ввод в эксплуатацию в 2005 году кардинально изменил жизнь села. До этого Онор обеспечивался электроэнергией от автономной дизельной электростанции, которая работала не более 12 часов в сутки. Строительство современной подстанции и распределительных сетей позволило обеспечить сельчан надежным электроснабжением, а также создать условия для подключения новых потребителей, таких как Дом культуры.

В новом здании площадью 908,5 кв. метров разместятся зрительный зал на 160 мест, сцена для проведения лекций, спектаклей и массовых мероприятий, библиотека, кабинет музыки, кладовые и артистические.

Сахалинэнерго напоминает, что физические и юридические лица могут подать заявку на технологическое присоединение и отслеживать все этапы процедуры онлайн через портал на официальном сайте компании: https://sakhalinenergo.ru. В «Личном кабинете» размещается вся необходимая документация, включая технические условия, проект договора и счет на оплату.