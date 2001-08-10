«РВК-Сахалин» обеспечивает чистую воду: строгий контроль от добычи до крана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«РВК-Сахалин» на условиях концессионного соглашения обеспечивает островную столицу холодным водоснабжением и водоотведением. После добычи и перед подачей в город вся вода проходит фильтрацию и обеззараживание. Это называется водоподготовкой.

Добытая из-под земли вода проходит несколько стадий очистки. При этом, несколько лет назад компания отказалась от использования небезопасного жидкого хлора. Сегодня применяются наиболее эффективные и абсолютно безопасные технологии.

Основной обеззараживающий компонент, используемый сегодня для обеззараживания воды в островной столице, – гипохлорит натрия, который производится из поваренной соли экстра-класса. Такая в удобной таблетированной форме регулярно поступает с соляных копей материка. В сутки для обеззараживания подаваемой в Южно-Сахалинск воды требуется около 70 килограммов соли. Сегодня на складах компании хранятся запасы, которых хватит на год вперед.

В «РВК-Сахалин» используется проточная мембранная электролизная установка. Во время электролиза водный раствор поваренной соли (NaCl), распадается на несколько химических элементов: водород (H) в безопасной форме уходит в атмосферу, щелочь (NaОН) – используется для повышения уровня pH в фильтрах. Главную роль выполняет хлорный раствор – гипохлорит натрия. Он и нейтрализует вредные микроорганизмы.

Превысить допустимые показатели остаточного хлора в воде невозможно, так как контрольные пробы берутся каждый час.

Кроме того, добытую из-под земли воду проверяют на цветность, мутность, а также на наличие и количество минеральных веществ (железа и хлора). Для этого сотрудники лаборатории в сутки берут и исследуют не менее 50 проб. Эта работа идет безостановочно - не только в дневное, но и в ночное время.

Контроль качества питьевой воды «РВК-Сахалин» проводится в строгом соответствии с производственной программой и на всех этапах – от добычи до подачи в квартиры, включая магистральные водоводы и распределительную сеть. Это жестко регламентируется СанПиН, а также контролируется региональным Роспотребнадзором.