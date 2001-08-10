Лекция «Современная археология» в СахОУНБ собрала студентов и любителей истории на острове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическая лекция «Современная археология», приуроченная к Десятилетию науки и технологий и организованная в рамках цикла «Краеведческие штудии» 27 октября прошла в главной библиотеке островного региона. Мероприятие вызвало большой интерес у студентов Сахалинского техникума строительства и ЖКХ, Политехнического колледжа и Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ, а также у постоянных читателей библиотеки.

Лектором выступил Александр Василевский – заведующий кафедрой российской и всеобщей истории Сахалинского государственного университета, профессор, доктор исторических наук.

Программа лекции состояла из двух содержательных частей. В первой профессор рассказал об антропогенезе – процессе биологического и социального становления человека. Во второй части речь шла о современном состоянии археологической науки на Сахалине, включая последние открытия и методы исследований.

Особое внимание спикер уделил раскопкам на мысе Крильон, представив уникальные результаты полевых работ. Так, без применения генетического анализа, только по наличию редкой анатомической особенности – сохранению молочного зуба у всех обнаруженных останков – учёным удалось установить родственные связи между древними обитателями региона. Этот пример наглядно продемонстрировал, как современная археология сочетает традиционные методы с междисциплинарным подходом.

Дополнением к лекции стала тематическая книжная выставка, на которой были представлены учебники по истории Сахалина и Курильских островов, монография «Каменный век острова Сахалин», а также сборники статей по археологии, в том числе авторства самого Александра Василевского и других сахалинских исследователей.