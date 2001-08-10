Более 30 картин украсят интерьер центра социального обслуживания населения «Долголетие»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
27 октября в дар центру социального обслуживания населения «Долголетие» были переданы более 30 картин участников проекта «Художники Сахалинской области» в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Картины были переданы совместно министром культуры и архивного дела Сахалинской области Нонной Лаврик и директором Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Подаренные картины выполнены в разных техниках и стилях от живописи до произведений из природных материалов.
Эти предметы искусства станут украшением интерьера учреждения и будут ежедневно радовать пожилых сахалинцев.
«Мы стараемся создать наиболее благоприятные условия для постояльцев учреждений социального обслуживания Сахалинской области, чтобы улучшить качество их жизни, а также позаботиться об их духовном и культурном развитии. От всей души благодарим сахалинских деятелей искусства и надеемся, что подаренные сегодня центру «Долголетие» произведения будут радовать наших подопечных, создавая для них позитивное настроение» - подчеркнула министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:15 Сегодня Первый импортный чай с 2022 года прибыл на Сахалин после фитосанитарного контроля
09:42 Сегодня Экскурсия «Самая восточная железная дорога» собрала любителей истории
08:59 Сегодня Группа из 20 морских свиней замечена в акватории полуострова Весловский
11:47 Сегодня Мошенники обманули двух сахалинок под видом выгодных инвестиций
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
10:15 22 Октября Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру
17:17 23 Октября Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве
16:58 24 Октября Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
Выбор редакции
- 17:09 Сегодня Музей Чехова приглашает на выставку «Корабли моей мечты» Натальи Кирюхиной
- 16:02 Сегодня Лекция «Современная археология» в СахОУНБ собрала студентов и любителей истории на острове
- 15:21 Сегодня Сахалин собрал 477 чир-спортсменов Дальнего Востока на чемпионате и первенстве в Южно-Сахалинске
- 14:40 Сегодня Более 30 картин украсят интерьер центра социального обслуживания населения «Долголетие»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?