Более 30 картин украсят интерьер центра социального обслуживания населения «Долголетие»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 октября в дар центру социального обслуживания населения «Долголетие» были переданы более 30 картин участников проекта «Художники Сахалинской области» в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Картины были переданы совместно министром культуры и архивного дела Сахалинской области Нонной Лаврик и директором Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Подаренные картины выполнены в разных техниках и стилях от живописи до произведений из природных материалов.
Эти предметы искусства станут украшением интерьера учреждения и будут ежедневно радовать пожилых сахалинцев.

«Мы стараемся создать наиболее благоприятные условия для постояльцев учреждений социального обслуживания Сахалинской области, чтобы улучшить качество их жизни, а также позаботиться об их духовном и культурном развитии. От всей души благодарим сахалинских деятелей искусства и надеемся, что подаренные сегодня центру «Долголетие» произведения будут радовать наших подопечных, создавая для них позитивное настроение» - подчеркнула министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

