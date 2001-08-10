Тихоокеанское
Первый импортный чай с 2022 года прибыл на Сахалин после фитосанитарного контроля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине Россельхознадзором оформлена первая с начала года партия импортного чая.

22 октября Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована первая поставка на Сахалин импортной партии чая.

В частности, автотранспортом на остров прибыла партия черного частично ферментированного чая из Киргизии. Вес партии - 200 кг.
Продукция допущена инспекторами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора к ввозу по результатам карантинного фитосанитарного контроля.

Отметим, последний раз поставки импортного чая на Сахалин были сделаны в 2022 году, тогда Управлением Россельхознадзора была проконтролирована партия зеленого чая также из Киргизии.

