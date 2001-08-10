Пенсионное обеспечение для ИП и самозанятых Сахалина: как самостоятельно уплатить взносы в 2025 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К физическим лицам, самостоятельно уплачивающим страховые взносы, относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы крестьянских и фермерских хозяйств. К категории самозанятых граждан относятся физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В настоящее время 19 199 сахалинцев и курильчан состоят на учете в ОСФР по Сахалинской области, самостоятельно заботясь о своей будущей пенсии.

Индивидуальные предприниматели выходят на пенсию по тем же правилам, что и наёмные работники. Однако в формировании их пенсии есть свои особенности. За наёмных работников страховые взносы платит работодатель, а индивидуальные предприниматели, главы крестьянских и фермерских хозяйств, нотариусы и адвокаты ежегодно обязаны уплачивать страховые взносы на свою будущую пенсию самостоятельно. В настоящее время на учете в региональном ОСФР состоят 17 387 индивидуальных предпринимателей и приравненных к ним категорий.

В 2025 году размер обязательного взноса для этих категорий страхователей составляет 53 658 рублей. Перечислить средства (разово или несколькими платежами) необходимо до 28 декабря текущего года. В случае получения дохода свыше 300 тысяч рублей страхователи данных категорий дополнительно уплачивают 1% от суммы превышения, но не больше 300 888 рублей. Процент от превышения необходимо перечислить до 1 июля 2026 года. За год ведения предпринимательской деятельности и при уплате взноса в размере 53 658 рублей начисляется 0,707 коэффициента и учитывается 1 год стажа.

Однако у предпринимателей есть право сделать взнос и больше минимального платежа. В этом случае можно будет заработать больше индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Максимальный ИПК, который может быть сформирован любым гражданином за год, равен 10.

Лица, применяющие налог на профессиональный доход, самостоятельно принимают решение о необходимости уплаты страховых взносов на свою будущую пенсию. При этом следует помнить, что внесение платежей позволяет включать предпринимательскую деятельность в страховой стаж и копить нужные для пенсии коэффициенты. На сегодняшний день 1 812 страхователей данной категории вступили в добровольные правоотношения с Отделением Социального фонда России по Сахалинской области в целях уплаты страховых взносов за себя.

Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления. При этом все платежи должны быть сделаны не позднее 31 декабря текущего года.

Чтобы в стаж вошел 1 год, данной категории самозанятых необходимо сделать взнос за 2025 год в размере 59 241,6 рубля. Чтобы накопить больше коэффициентов и стажа, можно сделать взнос и выше этой суммы, но не более 473 932,8 рубля.

Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно подать в клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области, на портале госуслуг и в мобильном приложении «Мой налог».

Страхователи Сахалинской области могут получить консультации по телефону регионального Отделения СФР: 8 (4242) 49-55-80, а также в Телеграм-чате для страхователей: https://t.me/str_sfr_sakh.