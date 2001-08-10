Школьники познакомились с историей сахалинских журналистов-фронтовиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной детской библиотеке 27 октября состоялась презентация грантового проекта «Сахалинские журналисты-фронтовики». В просторном конференц-зале собрались ученики 11-В и 8-Г классов СОШ №22 г. Южно-Сахалинска, а также ученики 11-П класса СОШ №8, которые дополнительно занимаются в филиале Центра «ВОИН» Сахалинской области, где готовятся к поступлению в ведомственные вузы МВД. Перед старшеклассниками выступил журналист и писатель, председатель регионального отделения Союза журналистов России Владимир Семенчик. Он рассказал о коллегах старшего поколения, которые храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Некоторые из них служили военкорами в редакциях фронтовых газет, но большинство воевали в разных родах войск на рядовых и офицерских должностях, а после войны разными путями пришли в журналистику.

Это поколение фронтовиков оставило серьезный след в истории сахалинских СМИ. Они трудились в первых составах редакций районных газет, которые начали выходить после войны в городах юга Сахалина и на Курильских островах, по сути – создавали эти СМИ с нуля. Они наполняли талантливыми материалами и фотоснимками областные газеты, регулярно выходили в эфир сахалинского радио и телевидения. Они работали в трудных условиях, их имена были известны сотням тысяч читателей, радиослушателей и телезрителей островного региона и Дальнего Востока. И сегодня судьбы этих людей – пример искренней любви и служения своей Отчизне.

Владимир Семенчик рассказал, как непросто было найти достоверную информацию о героях проекта, раздобыть их фотографии, особенно снимки военных лет. Сообщил, что на Аллее журналистов, в районе ТЦ «Клевер-холл», продолжает работать уличная фотовыставка, на которой представлены стенды о 19 журналистах-фронтовиках. В островных СМИ – на интернет-сайтах и в газетах – уже опубликовано более десяти подробных биографических материалов о героях проекта, их также можно прочитать на странице в ВК.

Школьники внимательно слушали, рассматривали редкие архивные фото и документы, в завершение искренне благодарили за интересный рассказ.

Проект «Сахалинские журналисты-фронтовики» в год 80-летия Великой Победы и окончания Второй мировой войны реализует Сахалинское областное отделение Союза журналистов России при поддержке фонда социальных инициатив «Энергия».

Партнерами проекта также выступили Администрация г. Южно-Сахалинска, Государственный исторический архив Сахалинский области, Музейно-мемориальный комплекс «Победа», Сахалинский областной краеведческий музей, Охинский краеведческий музей, Сахалинская областная детская библиотека, «Российская газета», Издательский дом «Губернские ведомости», медиахолдинг «АСТВ», газета «Советский Сахалин», Издательский дом «Южно-Сахалинск сегодня».