Экскурсия «Самая восточная железная дорога» собрала любителей истории
Тематическая экскурсия «Самая восточная железная дорога: прошлое и настоящее» 25 октября прошла в рамках проекта «Народный сахалинский гид». Мероприятие состоялось в нестационарном формате и собрало интересующихся историей и культурой Сахалина.
Экскурсию провели участница проекта Ольга Еганова и директор «Музея истории Сахалинской железной дороги» Андрей Чиликин.
Сахалинская железная дорога – важнейшая транспортная артерия острова, обеспечивающая круглогодичную связь между районами и играющая ключевую роль в экономике региона.
Ольга Васильевна рассказала об истории строительства железной дороги и эволюции привокзальной площади, а Андрей Николаевич, чья профессиональная деятельность тесно связана с железнодорожной отраслью, поделился историей создания музея, который уже более 20 лет собирает и сохраняет наследие сахалинских железнодорожников. Сегодня в музейной коллекции – свыше 1 000 фотографий, а также документы и артефакты, переданные в дар ветеранами отрасли и их семьями.
Завершилась экскурсия на открытой площадке музея, где представлены уникальные экспонаты, в том числе паровоз и электричка, ходившие по сахалинским маршрутам почти 30 лет назад. Участники мероприятия получили возможность заглянуть в кабины подвижного состава и лично прикоснуться к истории.
Организатором мероприятия выступила куратор и идейный вдохновитель проекта, специалист СахОУНБ Людмила Алексеева.
Следующая встреча в цикле «Народный сахалинский гид» состоится 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Краевед, гид-проводник и победитель Всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов» Андрей Кафкан прочтёт лекцию «Туризм как искусство».
