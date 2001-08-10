08:59, | Новости общества Сахалина и Курил
Группа из 20 морских свиней замечена в акватории полуострова Весловский
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20.10.25 сотрудником заповедника «Курильский» Сергеем Стефановым была замечена большая группа обыкновенных морских свиней, занесённых в Красную книгу России.
В акватории полуострова Весловский была замечена группа из 20 особей обыкновенной морской свиньи, занесенной в Красную книгу Российской Федерации. У одной особи был замечен дефект спинного плавника. Причина данный травмы не ясна: это может быть и запутывание животного в рыболовных сетях, и порез от винта проходящего судна, и природные, не связанные с деятельностью человека, причины (нападение хищников). Тем не менее, подобные отметины помогают отследить ареал и миграцию животных.
Это вторая по количеству особей группа, которая была зарегистрирована сотрудниками заповедника. Самая большая группа из зафиксированных была замечена 21 октября 2019 г. в акватории заказника «Малые Курилы», тогда сотрудники учли 30 особей обыкновенной морской свиньи.
Обыкновенные морские свиньи (Phocoena phocoena) разделены на три подвида – балтийский, черноморский и северо-тихоокеанский.
У нас обитает северо-тихоокеанский подвид (Phocoena phocoena vomerina). Этот подвид населяет холодные умеренные и приполярные воды северной части Тихого океана, в России встречается во всех дальневосточных морях и по обе стороны Курильской гряды.
Обыкновенные морские свиньи, в отличие от своих более социальных родственников – дельфинов, как правило, плавают небольшими группами или даже поодиночке, последнее часто касается взрослых самцов.
Небольшие группы могут состоять из матери и детеныша или из 2-5 животных, включающих несколько особей, связанных родством. Иногда, особенно в местах с обильными кормовыми ресурсами, можно наблюдать более крупные стада.
Эти временные скопления могут насчитывать несколько десятков особей. Это скорее исключение, чем правило, и такие скопления обычно не являются тесно сплочёнными в том смысле, как это бывает у дельфинов.
Скрытный и застенчивый характер животных также способствует тому, что они редко собираются в большие группы, предпочитая держаться незаметно: редко выпрыгивают из воды и обычно избегают встреч с лодками. Предпочитают неглубокие воды – континентальный шельф, заливы и устья рек, где глубина не превышает 200-300 метров. Их рацион состоит в основном из рыбы, а также головоногих моллюсков.
Всего же в мире существует 8 видов морских свиней. Четыре из которых находятся под угрозой исчезновения.
Особое беспокойство вызывают беспёрые морские свиньи – все три вида этого рода, включая восточноазиатскую, обитающую только в китайской реке Янцзы. Также обидно за судьбу калифорнийской морской свиньи, которых осталось не больше десятка в мире!
Что же толкает этих животных на грань вымирания? Это и прямое истребление, и случайная гибель в рыболовных сетях, и загрязнение морей нефтью и другими отходами, и оглушающий шум от судов и подводных работ. Не менее опасны столкновения с катерами и большими кораблями. Винты могут покалечить и даже убить морских свиней, подплывающих слишком близко.
Если вы ведете морское судно и видите группу морских млекопитающих, постарайтесь не пересекать траекторию их движения, не преследовать и не подплывать близко. Лучше напротив – сбавить ход.Если животные проявят любопытство или захотят сопровождать судно, они сделают это сами.
