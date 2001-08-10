Стартовал курс подготовки операторов квадрокоптеров в гвардейском армейском корпусе ВВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С очередной группой военнослужащих гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключивших контракты с Минобороны России, стартовал курс подготовки операторов современных квадрокоптеров.

Курс обучения включает в себя теоретическую подготовку по материалам, разработанным инструкторами ВВО с учётом опыта полученного в зоне проведения специальной военной операции.

На полигоне «Троицкий», до начала практических занятий, военнослужащие обучаются пилотированию дронов на компьютерных симуляторах в специальном классе. Также под руководством опытных инструкторов они учатся самостоятельно собирать дроны из комплектующих, настраивать и прошивать их.

Только после прохождения теоретического курса и получения навыков управления дронами на симуляторе с военнослужащими начинаются практические полёты на специальной площадке.

В поле будущие операторы научатся пилотировать квадрокоптерами в реальных условиях, будут выполнять разведку местности и выявлять позиций условного противника, а также тренироваться преодолевать различные препятствия на высоких скоростях.