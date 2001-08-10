Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2025
Сейчас 03:33
78,98|92,02
Пожарные Поронайска предотвратили крупный пожар в пятиэтажке
16:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Стартовал курс подготовки операторов квадрокоптеров в гвардейском армейском корпусе ВВО

Стартовал курс подготовки операторов квадрокоптеров в гвардейском армейском корпусе ВВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С очередной группой военнослужащих гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключивших контракты с Минобороны России, стартовал курс подготовки операторов современных квадрокоптеров.

Курс обучения включает в себя теоретическую подготовку по материалам, разработанным инструкторами ВВО с учётом опыта полученного в зоне проведения специальной военной операции.

На полигоне «Троицкий», до начала практических занятий, военнослужащие обучаются пилотированию дронов на компьютерных симуляторах в специальном классе. Также под руководством опытных инструкторов они учатся самостоятельно собирать дроны из комплектующих, настраивать и прошивать их.

Только после прохождения теоретического курса и получения навыков управления дронами на симуляторе с военнослужащими начинаются практические полёты на специальной площадке.

В поле будущие операторы научатся пилотировать квадрокоптерами в реальных условиях, будут выполнять разведку местности и выявлять позиций условного противника, а также тренироваться преодолевать различные препятствия на высоких скоростях.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?