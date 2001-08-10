Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск чествует двух выдающихся жительниц — тружениц тыла Екатерину Селивёрстовну Бондареву и Прасковью Ивановну Ведехину, которые отмечают дни рождения. Их самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны стал неоценимым вкладом в Победу.

Именинницы принимают гостей в теплой домашней обстановке: от имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина их сегодня поздравили представители департамента внутренней политики.

В годы Великой Отечественной войны Екатерина Селивёрстовна Бондарева, как и тысячи её сверстников, с ранних лет трудилась в колхозе. Всё, что было собрано на полях, направлялось на фронт для нужд солдат. Зимой, когда полевые работы прекращались, она вместе с другими детьми занималась вязанием тёплых перчаток и носков, чтобы передать их бойцам на передовую. Екатерина Селивёрстовна отмечает, что их семья с честью прошла испытания военных лет. По её словам, именно тогда у неё сформировался особый иммунитет, который сегодня помогает ей сохранять бодрость и оптимизм.

Фото: Прасковя Ивановна Ведехина

В 1951 году Екатерина Селивёрстовна прибыла на Сахалин вслед за сестрой, где вскоре связала свою жизнь с медициной. Сначала в течение 10 лет трудилась в военном госпитале, а затем посвятила 36 лет работе медсестрой в детском саду. Сегодня она живет вместе с сыном и невесткой.

— Очень приятно, что такое внимание уделяют нам, ветеранам. Праздники, такие как 9 Мая и 3 Сентября, всегда проходят так торжественно! Все приходят поздравить, дарят столько цветов, говорят столько теплых слов. Это для нас очень важно, — поделилась Екатерина Бондарева.

Ещё одна удивительная история — о Прасковье Ивановне Ведехиной, труженице тыла, которая вчера отметила свой 97-й день рождения. Прасковья Ивановна вспоминает, что с началом войны к ним в школу обратился директор совхоза с просьбой помочь в уходе за телятами. Учителя немедленно организовали ученическую бригаду, и школьники активно работали как с молодняком, так и на полях, выращивая овощи.

Далее были годы учебы в педагогическом училище. После войны по распределению она приехала на Сахалин, где сначала трудилась учителем в Холмске. В 1970 году Прасковья Ивановна переехала в Южно-Сахалинск и устроилась работать в школу №5.

— Тогда первый класс мне набрали. Храню фотокарточку моих первых учеников. Им уже по 63 года, и они вспоминают меня до сих пор. Вчера приходили, также поздравили с днём рождения, — рассказала Прасковья Ивановна.

Прасковья Ивановна Ведехина всегда старалась вести активный образ жизни. На протяжении многих лет она занималась спортом, участвовала в марафонских забегах, а также практиковала моржевание. Помимо физической активности, находила отдушину в творчестве, на протяжении 40 лет пела в хоре ветеранов. Свою долгую и счастливую жизнь она объясняет любовью к своей работе и активной жизненной позицией, видя в этом главный секрет долголетия и позитивного настроя.

Администрация Южно-Сахалинска ещё раз сердечно поздравляет Екатерину Селивёрстовну и Прасковью Ивановну с праздником, желая им крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни в окружении тепла и заботы близких.