Мэр Южно-Сахалинска поздравил с Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд имеет особую значимость для островной столицы, ведь он лежит в основе ежедневного городского ритма, создавая условия для устойчивого социально-экономического развития.
Этот год ознаменован трехлетием масштабной транспортной реформы, которая была реализована при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. За этот период нам удалось создать единый, высокотехнологичный транспортный каркас города, сделать его еще более удобным и комфортным для людей. Мы не только оптимизировали маршрутную сеть и интегрировали в нее железную дорогу, но и активно обновляем автопарк. Сегодня более 80% подвижного состава — это современные, надежные автобусы, которые работают на экологически чистом топливе.
Эти перемены позволяют повышать транспортную доступность, обеспечивать высокую мобильность. Город продолжает оперативно реагировать на запросы жителей, совершенствуя графики и внедряя новые маршруты.
Все эти успехи стали возможны во многом благодаря вашей самоотверженности и высокому профессионализму. Сегодня мы чествуем представителей всех ключевых звеньев этой сложной системы: механиков и инженеров, обеспечивающих техническую готовность, диспетчеров, координирующих движение в реальном времени, специалистов по ремонту, чей труд гарантирует безопасность на маршрутах.
И, конечно, этот праздник объединяет не только сферу пассажирских перевозок, но и всех, кто своим трудом поддерживает фундамент экономики и жизнедеятельности города: специалистов грузовых и коммунальных автопарков, инженерно-технический персонал и логистов. Именно вы обеспечиваете работу предприятий, своевременную доставку грузов и функционирование всех систем жизнеобеспечения Южно-Сахалинска.
Особые слова благодарности — нашим дорогим ветеранам отрасли! Ваш бесценный опыт и преданность делу являются примером для молодого поколения.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в вашей важной работе и большого личного счастья. С праздником!
