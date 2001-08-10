Аэропорт региона обновил оборудование и график полётов для комфортных путешествий зимой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Изменение графика полётов связано с началом осенне-зимнего периода. Традиционно в авиагавани региона он стартовал в последнее воскресенье октября.

К этому моменту службы комплекса завершили подготовительные процессы. Инфраструктуру и оборудование тщательно проверили. Впервые осмотры по стандартам аэровокзала провели в службе автотранспорта и ремонта. На особом контроле специалистов оказались автобусы для обслуживания пассажиров и экипажа, автотрапы для работы с самолётами, контейнерные и ленточные перегружатели, авто- и амбулаторные лифты, а также тягачи. Склад пополнили дополнительными расходными материалами.

Технические средства, что используются для обслуживания пассажиров и багажа в здании, аварийно-спасательное и противопожарное оснащение тоже прошли детальную проверку. Часть оборудования обновили. Для отопления помещений запустили собственную котельную. В час она производит до 3,5 гигакалорий энергии: этого достаточно, чтобы обогреть весь комплекс.

Кроме того, чтобы уверенно работать в условиях сахалинской зимы, аэровокзал заключил договоры на расчистку снега с подрядчиками. Команда авиагавани прошла необходимое обучение и инструктажи. В том числе – по действиям в чрезвычайных ситуациях, вроде пожара в здании, аварийной посадки воздушного судна или атаки беспилотников.

«Аэровокзал встретил новый сезон навигации во всеоружии. Мы полностью готовы к работе в любых условиях. Капризная островная погода нас не пугает, как и изменения в расписании полётов. Мы составили график таким образом, чтобы пассажирам было комфортно, а наши службы могли качественно и быстро обслуживать каждый борт. Как и всегда: бесперебойность полётов и высокий уровень сервиса – наш приоритет», – отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Согласно обновлённому графику, островным путешественникам будут доступны полёты по 19 направлениям. Без изменений остаются рейсы по историческим маршрутам в Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Новосибирск и Иркутск. Время движения на линии «Южно-Сахалинск-Москва» скорректировали. Количество полётов тоже. Ежедневно в расписании аэровокзала по этому направлению будет действовать по одному рейсу, в понедельник и вторник – по два.