Чемпионат ДФО по чир спорту «Сердце мира» стартовал в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по чир спорту «Сердце мира» стартовали в Центре единоборств Южно-Сахалинска.
Более 500 спортсменов из 23 клубов оспаривают медали всех достоинств. В состязании принимают участие команды из Республики Бурятия, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.
- Чир спорт – один из самых динамичных, ярких и эмоциональных видов спорта. Это энергия, синхронность, сила командного духа, умение верить в себя и партнёра, преодолевать усталость и сомнения ради одной цели – победы. Пусть каждая команда покажет максимум своих возможностей, а зрители почувствуют ту невероятную энергетику, которая делает чир спорт особенным. Желаю всем участникам честной борьбы, ярких эмоций и побед! - напутствовал заместитель министра спорта Станислав Тюрин.
Участницы из Хабаровского края Александра Окружная и Ангелина Придубкова поделились своими впечатлениями от выступлений:
- Мы любим чир спорт за эмоции, которые получаем во время выступлений и тренировок. Безумный адреналин! Нам кажется, что ни один вид спорта не приносит таких эмоций. На острове мы второй раз. С каждым разом видим как показываем лучший результат!
Мероприятие пройдет также 26 октября. Вход свободный.
Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Спорт России».
