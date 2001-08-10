Военнослужащие ВВО посетили Храм Святителя Николая Чудотворца и приняли участие в литургии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Южно-Сахалинске посетили Храм Святителя Николая Чудотворца.

26 октября в день чествования Иверской иконы Пресвятой Богородицы православные военнослужащие приняли участие в Божественной литургии. Помощник командира по работе с верующими военнослужащими протоирей Максим Лобановский провёл с ребятами ритуалы покаяния, причащения, вознес молитву и отметил, как нужна стойкость духа молодым защитникам Отечества.

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения ВВО постоянно посещают Храм Святителя Николая Чудотворца в Южно-Сахалинске, участвуют в церковных службах, обрядах крещения и венчаниях.

Справочно:

Иверская икона Божией Матери – один из самых известных образов Богородицы. Внешне он схож со Смоленской, Тихвинской, Казанской и другими иконами. Сегодня оригинал одной из самых почитаемых икон находится в Иверском монастыре на святой горе Афон.