Мэр Южно-Сахалинска поздравил работников и ветеранов таможенной службы с их профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уважаемые работники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Таможенная служба – особая миссия, которая в Сахалинской области имеет стратегическое значение. Вы несете свою вахту на восточных рубежах страны, обеспечивая надежную защиту экономических интересов островного региона и государства.

Ваша работа требует высочайшего профессионализма, ответственности и безупречной честности. Таможенная служба способствует наполнению бюджета, созданию условий для развития бизнеса, и внешнеторговых связей региона.

Эффективная работа островной таможни – это гарантия стабильности, один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности Сахалинской области.

Благодарю вас за добросовестную службу, преданность делу и верность присяге. Желаю всем работникам таможни – крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в вашей ответственной работе на благо города и региона!