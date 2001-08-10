Качество содержания дворов в Поронайске проверила комиссия в рамках проекта «Управдом»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эксперты из министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции и Фонда капитального ремонта обратили внимание на наличие мусора на дворовой территории, входных группах, в урнах и на детских площадках, состояние контейнерной площадки, окос травы и наличие у дворника спецодежды и инвентаря.
В ходе выездного мониторинга осмотрены дворовые территории домов 21, 100 и 102 по улице Восточной, 15 по улице Онорской и 63-А по улице Октябрьская.
- Мы не первый раз приезжаем в Поронайск и отмечаем, что во всех проверяемых дворах всегда чисто. Сейчас управляющие компании приступили к переходу на содержание в зимний период. «Управдом» - важная инициатива, направленная на улучшение качества жизни жителей многоквартирных домов. Запущенный в 2021 году по поручению губернатора Валерия Лимаренко проект нацелен на создание эффективной системы взаимодействия между собственниками жилья и поставщиками услуг в сфере ЖКХ, - отметила директор департамента жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина.
Кроме того, в ходе мониторинга проверили качество проведенного ремонта подъездов в ранее указанных домах, а также ремонт подвала дома 24 по улице Комсомольской.
В завершение рабочей поездки в Поронайске состоялась встреча в рамках проекта «Управдом» с председателями домов и «серебряными волонтерами». Участники обсудили актуальные вопросы в сфере ЖКХ, узнали о функциях приложения «Госуслуги.Дом», а также о программе капитального ремонта: домов и подвальных помещений.
До конца 2025 года запланированы проверка соблюдения стандарта содержания в зимний период, а также совещание по проекту «Управдом» в Анивском и Курильском районах.
Напомним, проект «Управдом» реализуется с 2021 года по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Основные цели проекта – развитие советов домов, налаживание взаимодействия между жильцами и коммунальными службами, а также повышение юридической грамотности и помощь в решении возникающих проблем ЖКХ.
