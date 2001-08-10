Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инспекция благоустройства дворовых территорий, проводимого в рамках капитального ремонта, прошла в курильском селе Горное по улицам ДОС 3, 18, 23. Специалисты регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства оценили качество работ по обновлению придомовых территорий.
К сегодняшнему дню здесь выполнены демонтажные работы, вертикальная планировка и разработка грунта, устройство наружного освещения. Для удобства жителей появились бетонированные тротуары, сушилки для белья, установлены урны и скамейки. Также при проведении работ учтены требования по укладке тактильной плитки для маломобильных групп. На финальной стадии находятся работы по бетонированию проездов, кроме того завершаются работы по обновлению фасадов домов.
– В ходе мониторинга замечаний к качеству ремонта выявлено не было. Работы выполнены качественно, с учетом пожеланий граждан. В ближайшее время подрядчику необходимо будет завершить оставшиеся виды работ, – отметила заместитель руководителя Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Наталья Заковраш.
Специалисты также оценили качество работ по обустройству общественной территории в селе Рыбаки. Пространство стало победителем Всероссийского голосования, прошедшего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2024 году. Уровень технической готовности объекта составляет свыше 90%. Уже завершены работы по устройству хозяйственной площадки и площадки для волейбола. Осталось завершить обустройство площадок для гуляний и барбекю, а также дорожек и парковки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:25 20 Октября Заброшенный двухэтажный дом в Костромском охватил пожар площадью 450 кв. м
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
10:15 22 Октября Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру
16:32 21 Октября Жителям Сахалина предлагают проверить свою финансовую грамотность
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
Выбор редакции
- 17:40 Вчера Качество содержания дворов в Поронайске проверила комиссия в рамках проекта «Управдом»
- 17:17 Вчера Сотрудники полиции и прокуратуры провели акцию по цифровой безопасности в школе №3
- 16:58 Вчера Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
- 15:44 Вчера Сахалинские юннаты, при поддержке «РВК-Сахалин», победили на форуме «Великие реки России»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?