Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекция благоустройства дворовых территорий, проводимого в рамках капитального ремонта, прошла в курильском селе Горное по улицам ДОС 3, 18, 23. Специалисты регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства оценили качество работ по обновлению придомовых территорий.

К сегодняшнему дню здесь выполнены демонтажные работы, вертикальная планировка и разработка грунта, устройство наружного освещения. Для удобства жителей появились бетонированные тротуары, сушилки для белья, установлены урны и скамейки. Также при проведении работ учтены требования по укладке тактильной плитки для маломобильных групп. На финальной стадии находятся работы по бетонированию проездов, кроме того завершаются работы по обновлению фасадов домов.

– В ходе мониторинга замечаний к качеству ремонта выявлено не было. Работы выполнены качественно, с учетом пожеланий граждан. В ближайшее время подрядчику необходимо будет завершить оставшиеся виды работ, – отметила заместитель руководителя Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Наталья Заковраш.

Специалисты также оценили качество работ по обустройству общественной территории в селе Рыбаки. Пространство стало победителем Всероссийского голосования, прошедшего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2024 году. Уровень технической готовности объекта составляет свыше 90%. Уже завершены работы по устройству хозяйственной площадки и площадки для волейбола. Осталось завершить обустройство площадок для гуляний и барбекю, а также дорожек и парковки.