День автотранспортников отметили в Южно-Сахалинске наградами и благодарностями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии профессионального праздника, который традиционно отмечается 26 октября, в Южно-Сахалинске прошли торжественные мероприятия. В Доме культуры «Родина» собрались представители отрасли, чтобы поздравить коллег и отметить значимость их работы для областного центра. На сцене вручены заслуженные грамоты и благодарности лучшим сотрудникам.
Вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов выразил глубокую признательность представителям автомобильного и городского пассажирского транспорта, подчеркнув, что три года назад в городе стартовала масштабная транспортная реформа, реализация которой стала возможна, прежде всего, благодаря профессионализму транспортников. Он отметил, что именно работники автотранспортного комплекса ежедневно обеспечивают техническую исправность автобусов, планируют маршруты, общаются с пассажирами и воплощают перемены, делающие жизнь десятков тысяч южносахалинцев удобнее и комфортнее.
Директор крупнейшего в городе транспортного предприятия АО «Транспортная компания» Сергей Павлов отметил, что День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта играет огромную роль в формировании коллектива. Этот праздник сплачивает сотрудников и помогает повысить престиж профессии.
- Для нас — это один из важнейших праздников в году. Мы чествуем не только водителей, но и всех сотрудников, которые участвуют в выпуске автобусов на линию. В этом году мы достойно выполнили все задачи, сохраняя стабильную работу. Также, компания собственными силами приобрела 15 новых автобусов, и в ближайшее время нас ждёт ещё одно важное событие — переезд на новую базу, — сказал Сергей Павлов.
Среди награждённых был и водитель автобуса Сергей Дегтярев, который работает в компании с 2013 года, перед этим он окончил училище по специальности «Автослесарь». Он пришел в профессию по призванию и каждый день трудится с большой самоотдачей. Водитель рассказал, что за время его работы автобусный парк кардинально изменился — техника стала современнее и комфортабельнее как для водителей, так и для пассажиров. По словам Сергея, главный принцип его работы — безопасность, вежливость и внимательность:
- Всё, что мы делаем — на благо города. Люди благодарят за поездки, за комфорт, за чистоту, за безопасное вождение. Наша ответственность — ежедневно доставлять горожан на работу, детей в школы и садики. Каждый на своём месте выполняет важную роль.
В завершение праздника организаторы пожелали коллегам безопасных дорог, здоровья, терпения, взаимопонимания с пассажирами, а также поддержки и благополучия в семьях.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:25 20 Октября Заброшенный двухэтажный дом в Костромском охватил пожар площадью 450 кв. м
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
10:15 22 Октября Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру
16:32 21 Октября Жителям Сахалина предлагают проверить свою финансовую грамотность
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
Выбор редакции
- 17:40 Вчера Качество содержания дворов в Поронайске проверила комиссия в рамках проекта «Управдом»
- 17:17 Вчера Сотрудники полиции и прокуратуры провели акцию по цифровой безопасности в школе №3
- 16:58 Вчера Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
- 15:44 Вчера Сахалинские юннаты, при поддержке «РВК-Сахалин», победили на форуме «Великие реки России»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?