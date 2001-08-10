День автотранспортников отметили в Южно-Сахалинске наградами и благодарностями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии профессионального праздника, который традиционно отмечается 26 октября, в Южно-Сахалинске прошли торжественные мероприятия. В Доме культуры «Родина» собрались представители отрасли, чтобы поздравить коллег и отметить значимость их работы для областного центра. На сцене вручены заслуженные грамоты и благодарности лучшим сотрудникам.

Вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов выразил глубокую признательность представителям автомобильного и городского пассажирского транспорта, подчеркнув, что три года назад в городе стартовала масштабная транспортная реформа, реализация которой стала возможна, прежде всего, благодаря профессионализму транспортников. Он отметил, что именно работники автотранспортного комплекса ежедневно обеспечивают техническую исправность автобусов, планируют маршруты, общаются с пассажирами и воплощают перемены, делающие жизнь десятков тысяч южносахалинцев удобнее и комфортнее.

Директор крупнейшего в городе транспортного предприятия АО «Транспортная компания» Сергей Павлов отметил, что День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта играет огромную роль в формировании коллектива. Этот праздник сплачивает сотрудников и помогает повысить престиж профессии.

- Для нас — это один из важнейших праздников в году. Мы чествуем не только водителей, но и всех сотрудников, которые участвуют в выпуске автобусов на линию. В этом году мы достойно выполнили все задачи, сохраняя стабильную работу. Также, компания собственными силами приобрела 15 новых автобусов, и в ближайшее время нас ждёт ещё одно важное событие — переезд на новую базу, — сказал Сергей Павлов.

Среди награждённых был и водитель автобуса Сергей Дегтярев, который работает в компании с 2013 года, перед этим он окончил училище по специальности «Автослесарь». Он пришел в профессию по призванию и каждый день трудится с большой самоотдачей. Водитель рассказал, что за время его работы автобусный парк кардинально изменился — техника стала современнее и комфортабельнее как для водителей, так и для пассажиров. По словам Сергея, главный принцип его работы — безопасность, вежливость и внимательность:

- Всё, что мы делаем — на благо города. Люди благодарят за поездки, за комфорт, за чистоту, за безопасное вождение. Наша ответственность — ежедневно доставлять горожан на работу, детей в школы и садики. Каждый на своём месте выполняет важную роль.

В завершение праздника организаторы пожелали коллегам безопасных дорог, здоровья, терпения, взаимопонимания с пассажирами, а также поддержки и благополучия в семьях.