Военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО выполняют перевод техники на зимний режим
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах выполняют перевод вооружение и военную технику на зимний режим эксплуатации.
В соединения и воинские части гвардейского армейского корпуса ВВО заранее были завезены горюче-смазочные материалы для обслуживания и перевода военной техники.
Перед началом работ военнослужащие, привлекаемые к обслуживанию техники, сдали зачёты по технике безопасности и знанию руководящих документов.
В течение месяца на колёсной и гусеничной технике будут заменены технические жидкости и масла, проведена проверка работоспособности и регулировка всех систем и агрегатов, летнее дизельное топливо будет заменено зимними (арктическими) сортами. Также механики – водители поменяют летние шлемофоны на зимние.
Мероприятия перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации проводятся с привлечением специалистов подразделений технического обслуживания и ремонта.
