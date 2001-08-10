Кадетская школа Южно-Сахалинска отмечает 20-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное мероприятие прошло в областном центре народного творчества. За два десятилетия Кадетская школа стала родным домом для сотен учеников, местом, где каждый смог раскрыть свои таланты и обрести друзей на всю жизнь.

Единственная в островном регионе Кадетская школа открылась в 2005 году на базе средней общеобразовательной школы №12. Все эти годы руководит образовательным учреждением директор Елена Мойсак.

- Этот юбилей - замечательный момент, который мы разделяем с нашими кадетами, учителями-ветеранами, стоявшими у истоков школы, нынешним педагогическим коллективом и, самое главное, - нашими выпускниками. 20 лет - это серьезный рубеж, пройденный через многие испытания, и в то же время - это начало долгого светлого пути. Я уверена, что наш путь будет украшен вашими достижениями, - обращаясь к воспитанникам отметила директор Кадетской школы Елена Мойсак.

С юбилеем собравшихся поздравила заместитель директора департамента образования Светлана Захарова, вручив приветственный адрес от мэра Южно-Сахалинска.

- Кадетская школа - это настоящий образец воспитания патриота и гражданина. Желаю вам процветания, успехов и радостных моментов. Пусть каждый день приносит новые открытия, а успехи ваших воспитанников дарят вам радость и удовлетворение от работы, - подчеркнула Светлана Захарова.

Слова благодарности прозвучали и от первого заместителя начальника Главного Управления МЧС России по Сахалинской области от Максима Моисеева.

Добавим, за достигнутые успехи учреждение награждено знаком «Прорыв года». За профессиональное мастерство, многолетнюю успешную работу и вклад в развитие системы образования почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки получили учителя и работники образовательного учреждения.

За 20 лет школа выпустила 472 кадета. Поздравить учреждение со знаменательной датой пришли ивыпускники прошлых лет, среди которых депутат Городской Думы Ксения Огаркова и инспектор Сахалинской таможни Иван Тихонов. Видеопривет передал педагог Кадетской школы, который сейчас находится в зоне СВО, Иван Гринчак.

В день 20-летия Кадетской школы торжественное мероприятие было наполнено тёплыми словами и поздравлениями от выпускников, нынешних воспитанников и преподавательского состава, которые делились теплыми воспоминаниями и словами благодарности.

Люблин Егор, ученик кадетской школы:

- Быть кадетом — это почетно, ответственно и сложно. В первую очередь, это особая ответственность, ведь на тебя возлагается много задач. Наша школа отличается особым уклоном — мы изучаем как военную, так и спасательную подготовку. В остальном же — это такая же школа, как и все, но с большими возможностями.

Кузина Анна, ученица кадетской школы:

- Я планирую стать следователем, поэтому и решила поступить в Кадетскую школу, чтобы уже сейчас получить полезный для будущей профессии опыт. Здесь нас обучают основам медицины, что пригодится в жизни, будь ты спасателем, полицейским или медиком. В обычной школе, где я училась, не было ни строевой подготовки, ни основ этики, ни хореографии. А здесь мы даже танцуем и готовим номера для школьных балов — это очень разнообразно и интересно.

Алена Кужабекова, учитель русского языка и литературы Кадетской школы:

- Сегодня с нами наши ветераны, отдавшие многие годы воспитанию подрастающего поколения, и самые главные гости — выпускники разных лет. Особенно приятно видеть в зале тех, кто сегодня стоит на защите интересов нашей страны в рядах Вооруженных Сил. Нам есть чем гордиться.

Евгений Даньшин, индивидуальный предприниматель, выпускник Кадетской школы:

- Кадетская школа сыграла очень важную роль в моей жизни. Она не только формирует характер и мужество, но и открывает большие возможности. После выпуска я отслужил срочную службу в секретной части, получил благодарность от командования. Отмечу и ключевое отличие кадетов: уровень дисциплины. Это дает огромное преимущество, в том числе и во время службы в армии, где кадетам действительно легче адаптироваться.

Ксения Огаркова, депутат Городской думы Южно-Сахалинска, выпускница кадетской школы:

- Кадетская школа — это не просто образовательное учреждение, это центр патриотического воспитания в нашей области. Часть кадетской школы навсегда осталась в моем сердце, и я уверена, что сегодняшние воспитанники вырастут настоящими патриотами и достойными гражданами России. Самые теплые воспоминания связаны с парадами на Площади Победы, службой у Вечного огня, начальной военной подготовкой и туристическими сборами. Мы всегда были первыми — и в соревнованиях, и в учебе. Эта традиция продолжается: кадеты и сегодня побеждают на всероссийском уровне. Это заслуга сильного коллектива педагогов-единомышленников и лично директора школы, который год за годом выстраивал уникальную систему воспитания, выпуская из стен школы людей, готовых приносить благо своей стране.