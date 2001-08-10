В Южно-Сахалинске прошёл круглый стол «Бумажный след: как снизить нагрузку на планету»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области растет сознательность островитян. Все больше людей подключается к процессу раздельного сбора отходов, и сортировка мусора стала неотъемлемой частью жизни. Именно об этом важном вкладе в экологическое будущее говорили участники круглого стола «Бумажный след: как снизить нагрузку на планету», который состоялся 23 октября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. В нем приняла участие директор департамента организации обращения с твердыми коммунальными отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Виктория Огиенко.

– За девять месяцев текущего года сахалинцы собрали 1804 тонны бумаги, стекла и пластика - и это на 240 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для эффективного раздельного сбора отходов мы приняли важное решение открыть первый пункт приема вторсырья. Любой желающий может сдать пластик, стекло, макулатуру во Вторпункт, расположенный в г. Южно-Сахалинске на территории ТЦ «Панорама» (ул. Емельснова, д. 14), и получить за это денежное вознаграждение. Около 1300 человек уже зарегистрировано в нем, вторсырье сдано более 6 тысяч раз, – подчеркнула директор департамента организации обращения с твердыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Сахалинской области Виктория Огиенко.

Для снижения бумажного следа на островах стартовала Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл», реализуемая под эгидой экологического общественного движения «Экосистема» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Главная цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

Вторсырье, собранное в рамках мероприятия, получит новую жизнь: из него будут производить упаковочный картон, подложки под яйцо, туалетную и упаковочную бумагу.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта, сдать макулатуру в пункт приема (Вторпункт, на ул. Емельянова, д. 14), получить акт и загрузить его в личный кабинет.

Стоит отметить, что в прошлом году жители островного региона собрали и сдали на переработку свыше 72 тонн макулатуры.

В ходе круглого стола участники также обсудили методы снижения негативного воздействия бумажной продукции на окружающую среду, предложив действенные решения для внедрения в повседневную жизнь и профессиональную деятельность. Отдельное внимание было уделено происхождению проблемы «бумажного следа», роли экологических волонтёров и формированию экологической грамотности среди подрастающего поколения. Эксперты поделились успешными практиками экологического образования, рассказали о деятельности действующих экодвижений, подчёркивая важность охраны природных территорий и эффективность социальных инициатив, снижающих антропогенную нагрузку на природу.

Участниками встречи стали представители региональных министерств: жилищно-коммунального хозяйства, экологии и устойчивого развития, культуры и архивного дела; дирекции по охране и управлению природными территориями; специалисты учреждений культуры, экоактивисты, студенты-экологи и неравнодушные граждане.