СахОУНБ вновь признана образцовым учреждением на федеральном уровне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам партнерской проверки качества образца, прошедшей в СахОУНБ 22 октября, спустя три года с момента присвоения статуса образцового учреждения федерального уровня, главная библиотека островного региона подтвердила своей высокое звание.

В состав комиссии вошли Дмитрий Семянников, эксперт государственной корпорации «Росатом», Светлана Аленькова, заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области, Ирина Тергюлева, руководитель отдела организации архивного дела министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Наталья Ляшко, генеральный директор «Государственного архива Хабаровского края», Алёна Размахнина, заместитель генерального директора «Государственного архива Хабаровского края»,Ксения Манакина, референт департамента отраслевого развития министерства Сахалинской области о эффективному управлению регионом, Елена Леонтьева, заведующий отделом формирования, управления фондами и каталогизации СахОУНБ, Ярослав Габриков, начальник организационно-методического отдела ГИАСО, Инна Лифанова, руководитель Центра оценки качества услуг ФГБОУ ВО СахГУ, кандидат филологических наук, доцент.

В ходе визита членам комиссии была проведена экскурсия по библиотеке. Особое внимание было уделено реализованным проектам, направленным на оптимизацию внутренних процессов, повышение качества обслуживания и цифровизацию услуг.

Рассказ сопровождался презентационными видеороликами, отражающими ключевые достижения учреждения. Отдельной точкой маршрута стал Информационный центр СахОУНБ, созданный в рамках проекта «Бережливая библиотека». Здесь эксперты ознакомились с наглядными материалами, посвящёнными реализации предложений по улучшению (ППУ), внедрённым управленческим и сервисным проектам, системе мониторинга выполнения государственного задания, показателям эффективности, отражающим динамику развития библиотеки.

Обсуждение длилось более трёх часов: члены комиссии активно задавали уточняющие вопросы, интересовались методиками внедрения изменений, делились собственным опытом и отметили высокий уровень вовлечённости коллектива, системность подхода к управлению и реальную трансформацию учреждения за отчётный период.

Подтверждение статуса – признание того, что СахОУНБ не только соответствует, но и задаёт стандарты эффективной работы учреждений культуры в новой реальности.