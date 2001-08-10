В Поронайске начались работы по ремонту тротуара по улице Октябрьской

Тихоокеанское
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске начались подготовительные работы по ремонту тротуара по улице Октябрьской. Ремонт коснется четной стороны тротуара улицы Октябрьской от улицы Молодежной до Комсомольской. Сегодня строители приступили к демонтажным работам. Этот участок является одним из наиболее используемых горожанами маршрутов, поэтому важно привести его в порядок. Создание комфортной городской среды в районах является приоритетным направлением в работе Валерия Игоревича Лимаренко.
️В рамках муниципального контракта будут выполнены ремонт ливневой канализации с заменой водоотводных лотков, частичная замена бордюрного камня, укладка асфальтобетонного покрытия и ремонт тротуарной плитки возле здания ДОКиС.
Срок завершения ремонта – июль 2026 года, однако подрядная организация ИП Антонюк Михаил Геннадьевич планирует закончить работы до конца 2025 года

