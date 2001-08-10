Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс профессионального мастерства сегодня состоялся для водителей машин скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска. В Сахалинской области достигнут один из лучших показателей в стране по времени доезда медицинской бригады в экстренных случаях. До 90% всех оперативных выездов укладываются в норматив 20 минут. Профессиональный конкурс водителей помогает выявить лучших специалистов своего дела и сконцентироваться на отработке полезных навыков.

Три площадки, с которой бы справился любой опытный шофер – теория, фигурное вождение, техосмотр автомобиля. Но к водителям скорой помощи не подходят общие критерии оценки. От такого специалиста требуется умение вождения в экстремальных условиях, в ограниченных пространствах и на высокой скорости. Часто пассажирами неотложки становятся пациенты в критическом состоянии, для их доставки в медучреждение счет идет на минуты.

- Техосмотр автомобиля – одно из обязательных требований к водителю скорой помощи. Машина осматривается каждый день перед выходом на линию. Транспортное средство должно быть абсолютно исправно. За годы работы движения доходят до автоматизма, но во время конкурса все равно кто-то справляется лучше или хуже. Это стимул к тому, чтобы собраться и работать только на лучший результат, - поделился один из участников конкурса, водитель Кирилл Олейник.

Ежедневно на станции скорой помощи работают до 17 бригад – врачебных и фельдшерских. Работу медперсонала обеспечивают около 100 водителей. 9 из них приняли участие в профессиональных соревнованиях. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Проект помогает укомплектовать медицинские учреждения профессиональными кадрами, обеспечить специализированным оборудованием. В рамках программы модернизации первичного звена для лечебных учреждений на Сахалин был поставлен 151 автомобиль. Машины используются в поликлиниках и на ФАПах для доставки медработников и грузов медицинского назначения.

- В последние годы материально-техническое состояние медучреждений значительно улучшилось. Специалисты тоже совершенствуют свои навыки, это касается всех профилей деятельности. Сегодняшний конкурс подтверждает высокий профессиональный уровень водителей, стремление быть лучшими в своем деле. Они готовы представлять Сахалинскую область на межрегиональных соревнованиях, - отметил главный врач Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Константин Горфункель.

Знания конкурсантов оценивает профессиональное жюри из представителей ДОСААФ. По итогам испытаний будет определена тройка лидеров, всех участников ждут памятные призы.