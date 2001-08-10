В Поронайске прошло методическое событие «От идеи – к действию»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Методисты и педагоги из соседних районов поделились успешными идеями и наработками в сфере образования на межмуниципальном методическом событии «От идеи – к действию». Как неоднократно подчеркивали спикеры мероприятия, главная миссия методической службы – это содействие повышению качества образования через обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Результат этой работы всегда можно оценить по достижениям учеников и, конечно, их уровню знаний в ходе прохождения государственных экзаменов.

Мероприятие посетили гости из Макаровского, Смирныховского и Тымовского районов. Участников события приветствовала вице-мэр Поронайского района Наталья Анисова. Она также отметила, что залог качественного образования детей – это прежде всего постоянное совершенствование педагогов. Образование всегда было одним из главные направлений в Сахалинской области, об этом неоднократно говорил глава региона Валерий Лимаренко. Важно обеспечивать высокий уровень образования в школах, а это напрямую зависит от профессионализма и заинтересованности самих педагогов.

Муниципальные методические службы районов рассказали о результатах своей деятельности и представили участникам свои доклады. После официальной части началась работа тематических площадок, где методисты и педагоги провели мастер-классы, деловые игры, обсудили разработку плана воспитательной работы. По завершению мероприятия участники подвели итоги встречи в формате диалоговой площадки.