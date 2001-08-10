«РВК-Сахалин» обеспечивает качество чистой воды в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«РВК-Сахалин» - компания, занимающаяся холодным водоснабжением и водоотведением в островной столице на условиях концессионного соглашения, рассказала, как чистая вода попадает в квартиры горожан, и почему они могут быть уверены в ее качестве.

Южно-Сахалинск обеспечивается водой из 28 источников. 26 из них – подземные. самый крупный из действующих водозаборов – «Луговое». Он обеспечивает водой две трети островной столицы. Водозабор подает в город более 30 тысяч кубометров воды высокого качества в сутки. Однако совсем скоро будет введен эксплуатацию еще один - водозабор «Южный». Именно «Южный» со временем станет самым крупным в системе водоснабжения города.

На водозаборах расположены скважины – их глубина не менее 100 метров, в отдельных случаях может быть и больше. Необходимую глубину определяют гидрологи на этапе проектирования скважин, исходя из архитектуры залегания водоносных горизонтов в почвах.

Добытую воду проверяют на цветность, мутность, а также на наличие и количество минеральных веществ, в том числе железа и хлора. Для этого сотрудники лаборатории в сутки отбирают и исследуют более 50-ти проб. Эта работа идет безостановочно - не только в дневное, но и в ночное время.

Контроль качества питьевой воды «РВК-Сахалин» проводится в строгом соответствии с производственной программой и на всех этапах – от добычи до подачи в квартиры, включая магистральные водоводы и распределительную сеть. Это регламентируется СанПиН, а также контролируется региональным Роспотребнадзором.

Вся добываемая вода проходит двухступенчатую систему очистки – фильтрацию и обеззараживание. При этом, несколько лет назад компания отказалась от небезопасного жидкого хлора и сегодня применяет самую эффективную и экологичную технологию – обеззараживание воды с помощью обычной поваренной соли экстра-класса. На собственных электролизных установках из прессованной соли производится гипохлорит натрия. Который эффективно обеззараживает воду. При этом такой способ абсолютно безопасен для человека, домашних животных и окружающей среды.

Поваренная соль экстра-класса регулярно поставляется с материка. В сутки для обеззараживания подаваемой в областной центр воды требуется около 70 килограммов соли. Запасов компании хватит на год вперед.

Далее очищенная и обеззараженная вода по сетям водоснабжения подается в город. Очень важно, чтобы по пути качество подготовленной воды не снижалось – к ней не примешивались примеси или осадок, который может скапливаться на внутренней поверхности водопроводных труб. Для того, чтобы поддерживать сети в нормативном состоянии, компания обеспечивает их регулярную промывку. А ветхие и аварийные сети меняет на новые и современные. Так, в этом году «РВК-Сахалин» уже промыла более 50 километров сетей и заменила около 20 километров новых коммуникаций.