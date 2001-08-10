В Южно-Сахалинске проходят лекции о здоровом питании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекции о здоровом питании проходят в Южно-Сахалинске в рамках Недели популяризации потребления овощей и фруктов. Цикл мероприятий является частью программы «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В штабе поддержки партии «Единая Россия» собрались активные горожане пенсионного возраста. Популяризация употребления овощей и фруктов – тема текущей недели, объявленная по всей стране министерством здравоохранения РФ. Гастроэнтеролог напомнила, что качественные продукты обогащают организм витаминами минералами, улучшают пищеварение и снижают риск возникновения ряда серьезных заболеваний.

Во встрече приняли участие члены клуба «Секреты активного долголетия». Раз в неделю активные пенсионеры собираются вместе, чтобы узнать новую информацию о профилактике заболеваний и задать вопросы островным врачам.

Врач-гастроэнтеролог Айару Кулакова рассказала гостям, что употребление овощей и фруктов в достаточном объеме снижает риски развития диабета, гипертонии, ожирения и других возрастных изменений, влияющих на качество жизни.

- Важно понимать, что каждый овощ или фрукт должен правильно храниться и обрабатываться перед употреблением. Наш организм не молодеет и становится с возрастом более чувствительным, могут появиться индивидуальные особенности. Стоит отслеживаться своё состояние после приёмов пищи и консультироваться с врачом, если заметили какие-либо отклонения от привычной нормы, - отметила Айару Кулакова.

Тематические уроки о здоровом питании проходят в школах и детских садах Южно-Сахалинска.