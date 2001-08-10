В Южно-Сахалинске проходят лекции о здоровом питании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекции о здоровом питании проходят в Южно-Сахалинске в рамках Недели популяризации потребления овощей и фруктов. Цикл мероприятий является частью программы «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В штабе поддержки партии «Единая Россия» собрались активные горожане пенсионного возраста. Популяризация употребления овощей и фруктов – тема текущей недели, объявленная по всей стране министерством здравоохранения РФ. Гастроэнтеролог напомнила, что качественные продукты обогащают организм витаминами минералами, улучшают пищеварение и снижают риск возникновения ряда серьезных заболеваний.
Во встрече приняли участие члены клуба «Секреты активного долголетия». Раз в неделю активные пенсионеры собираются вместе, чтобы узнать новую информацию о профилактике заболеваний и задать вопросы островным врачам.
Врач-гастроэнтеролог Айару Кулакова рассказала гостям, что употребление овощей и фруктов в достаточном объеме снижает риски развития диабета, гипертонии, ожирения и других возрастных изменений, влияющих на качество жизни.
- Важно понимать, что каждый овощ или фрукт должен правильно храниться и обрабатываться перед употреблением. Наш организм не молодеет и становится с возрастом более чувствительным, могут появиться индивидуальные особенности. Стоит отслеживаться своё состояние после приёмов пищи и консультироваться с врачом, если заметили какие-либо отклонения от привычной нормы, - отметила Айару Кулакова.
Тематические уроки о здоровом питании проходят в школах и детских садах Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня ВТБ предлагает земским работниками культуры Сахалина ипотеку по ставке 2%
10:56 Сегодня УФСБ пресекли канал нелегальной миграции
10:17 Сегодня ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
09:52 Сегодня Музей Победы предлагает жителям Сахалина стать авторами новогодней открытки
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
10:52 16 Октября Юрий Даценко: от СВО к должности в «Сахалинской нефтяной компании» через программу «Герои Сахалина и Курил»
11:03 17 Октября В Томаринском районе потушили пожар на рыбозаводе
09:39 17 Октября Десять районов Сахалина выполнили план капремонта на 100%
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Выбор редакции
- 17:43 Сегодня В Поронайске начались работы по ремонту тротуара по улице Октябрьской
- 17:17 Сегодня Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве
- 16:35 Сегодня В Поронайске прошло методическое событие «От идеи – к действию»
- 15:43 Сегодня «РВК-Сахалин» обеспечивает качество чистой воды в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?