Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялась встреча, посвящённая проекту «Счастливое материнство», инициированному губернатором островного региона Валерием Лимаренко. Будущие мамы получили подробную информацию о помощи, которую оказывают правительство области и администрация города каждой семье в этот важный период.

Во встрече приняли участие представители муниципалитета, депутаты Городской Думы, общественных организаций, а также руководители Центра социальной поддержки населения, Центра занятости, профсоюзных организаций, отделения по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации и других структур. Ключевые вопросы осветили представители профильных департаментов, среди которых выступила директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.

Специалисты рассказали о мерах социальной поддержки, которые сегодня действуют в островном регионе и городском округе. Также речь шла о возможностях для отдыха, оздоровления и общения будущих мам. Отдельное внимание было уделено кадровым перспективам, самореализации в бизнесе. К диалогу присоединились работодатели, которые внедряют на своих предприятиях корпоративную этику, направленную на поддержку материнства.

Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова, открывая круглый стол, подчеркнула, что проект «Счастливое материнство» — это реальные действия, нацеленные на то, чтобы обеспечить каждой маме всестороннее содействие. Администрация города полностью поддерживает данный курс, вовлекая в эту работу все муниципальные структуры.

— Вы сейчас переживаете важный и волнительный период, — обратилась к участницам Елена Федорова. — Это время ожидания чуда, когда под сердцем зарождается новая жизнь, а вместе с ней — новые надежды, мечты и, конечно, вопросы. И сегодня мы здесь, чтобы постараться ответить на них.

К обсуждению присоединилась уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. Она особо отметила уникальность проекта «Счастливое материнство» и рассказала, что коллеги из других регионов обращаются с запросами об обмене опытом. Заместитель председателя Городской Думы Татьяна Рудакова и председатель Сахалинской областной организации профсоюза работников здравоохранения Елена Столярова также подчеркнули масштабность проводимой в регионе работы и индивидуальный подход к каждой будущей маме. Детальное представление о том, как эти принципы реализуются на практике, в частности на примере проектов «Проводники здоровья» и «Проводники счастья», дала куратор инициатив, руководитель Фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области Мария Ульянова.

В мероприятии приняли участие более 30 женщин. Благодаря режиму видеоконференцсвязи к встрече могли присоединиться и другие южносахалинки.

Своими впечатлениями поделилась Арина Котова. Женщина приехала на Сахалин вместе с мужем после его распределения из военного училища. На новом месте жительства для неё многое было незнакомо, но с первых дней постановки на учёт в медучреждении ей была оказана всесторонняя поддержка.

— Очень впечатлили программы, которые работают здесь. В женской консультации со мной поделились контактами, анонсами мероприятий, пригласили в группы. Я уже успела сходить и на мастер-классы, и на психологические игры. Сейчас мой муж находится на материке, а я практически девятый месяц одна. То, что и область, и город поддерживают, это огромный плюс и настоящая ценность в наше время, — поделилась Арина.

— Такие встречи крайне полезны, они позволяют узнать о множестве доступных инициатив. Я участвую в группах и обучающих программах «Счастливого материнства». Мне кажется, такого проекта нет ни в одном другом регионе. Уже посетила много мероприятий, была на «Мама Фесте». Помню, как нас ждали приятные сюрпризы, а спикеры подробно освещали темы о первых месяцах жизни ребенка, – добавила Натали Усова.

Встреча прошла в тёплой атмосфере. Помимо общей информации, участницы смогли получить ответы на все свои вопросы. Добавим, в будущем встречи в таком формате будут продолжены.