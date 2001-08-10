В Южно-Сахалинске подходит к завершению сезон благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Один из долгожданных объектов — зона отдыха «Тимирязевское» в Ново-Александровске. Напомним, этот проект выбрали жители областного центра: в прошлом году он стал победителем голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас площадка открыта для прогулок, это место уже становится одним из любимых мест отдыха жителей. Подрядчику осталось завершить только ряд организационных моментов.

Напомним, на территории были полностью заменены все инженерные коммуникации. В настоящее время здесь обустроены пешеходные дорожки и освещение, установлены все элементы детского игрового комплекса, лавочки, скамейки-качели, создан декоративный мостик, размещены архитектурные формы в виде яблок, полностью готова парковка, проведено озеленение. Территорию украшают саженцы черемухи, на прошлой неделе команда юных хоккеистов дополнительно высадила вязы. Сейчас идет процесс подключения к системе «Безопасный город».

Важной частью благоустройства стало приведение прилегающей территории в надлежащий вид. По одной из сторон установлено ограждение. Приведен в порядок фасад расположенного вблизи здания — его украшает мурал, вид на который открывается из глубины сквера.

– Основные работы завершены. И, что самое главное, видно, что много людей уже приходит сюда, жителям нравится. — рассказал представитель подрядной организации Андрей Воложанин. — Район большой: здесь есть и новостройки, и частный сектор. Всё предусмотрено для того, чтобы людям было комфортно и интересно

Первыми впечатлениями о благоустроенной зоне отдыха поделились посетители.

– Стало больше мест, чтобы проводить время, это расширяет возможности для досуга. Тем более много семей с детьми. Мы часто гуляем в сквере «Молодежный», теперь будем приходить и сюда. На первый взгляд, красиво и светло. К лету, когда всё расцветет, будет еще интереснее, – отметила жительница Ново-Александровска Александра Пряженцева.

– Часто проезжали это место, ждали, когда откроется. Сегодня решили остановиться, посмотреть. Очень здорово. Наш планировочный район растет, становится все более благоустроенным. Для детей многое есть: канатная дорожка, качели – всё, что любят малыши, – добавила Юлия Парфёнова.

Масштабные работы по благоустройству ведутся в различных районах города, затрагивая не только общественные пространства, но и дворы.

Как рассказал начальник отдела департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Волков, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполняются мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы»). Всего в этом году охвачено 20 территорий 34 многоквартирных домов. Из них работы на 12 дворовых территориях уже полностью выполнены, а 8 находятся в стадии завершения (95% готовности).

В числе обновлённых пространств - двор по Коммунистическому проспекту, 74, по которому в том числе поступали обращения от жителей. В рамках капитального ремонта здесь появилось новое асфальтобетонное покрытие, созданы удобные пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение и другие работы.

Ведется обустройство комплексных площадок (ул. Спутник-2, д. 13, Победы 63в, г, Крайняя, д. 37 и в планировочном районе Луговое).

Параллельно к завершению подходят работы по благоустройству и ряда других городских территорий, включающие создание новых дорожек, озеленение, монтаж современного освещения и систем видеонаблюдения. Среди этих объектов- участок между многоквартирными домами № 39 и № 49 по улице Карьерной, территория северо-восточнее пересечения улиц Ленина и Авиационной, общественная территория восточнее дома № 241б по улице Комсомольской, зона восточнее дома № 25а по проспекту Победы, а также ряд других адресов.

Среди знаковых событий этого года стали открытие современного бетонного скейт-парка в районе улицы Горького, который уже стал центром притяжения молодежи, а также и спортивной площадки в Дальнем. Завершился третий этап благоустройства набережной реки Рогатка (открыт велопешеходный мост) а также состоялось открытие сквера «Щит и меч».

Создание комфортной городской среды, обновление территорий является одним из приоритетов в работе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который уделяет этому направлению пристальное внимание и лично инспектирует объекты. Эта деятельность ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».