Индекс лояльности пассажиров главной авиагавани региона вырос до 91,3%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной авиагавани региона завершились исследования удовлетворённости путешественников. Согласно данным, индекс потребительской лояльности комплекса составил 91,3%. Это на 1% выше показателей прошлого года. Прирост положительных отзывов зафиксировали по большинству сервисов и зон обслуживания пассажиров.
В опросе о качестве работы аэровокзального комплекса приняли участие 965 человек. Респондентами стали как прибывающие в терминал путешественники, так и вылетающие. Интервью с ними первые три недели октября проводили студенты Южно-Сахалинского колледжа.
Пассажирам предложили оценить персонал служб транспортной безопасности и организации перевозок. Среди критериев: внешний вид и культура, качество и скорость обслуживания, время ожидания услуги. Самый высокий индекс лояльности путешественников получили сотрудники, задействованные в паспортном контроле и предполётном досмотре. Их работой остались довольны 98,6% опрошенных.
Среди сервисов, доступных при регистрации пассажиры, особенно выделили репринтеры и багажные тележки. Их индекс составил 94%. Из остальных зон большую лояльность у респондентов вызвали комната матери и ребёнка, а также семейный санузел. Что до чистоты терминала, его оснащённости посадочными местами, системой визуального и звукового оповещения: их путешественники тоже оценили на высоком уровне. Ни по одному из пунктов индекс не опустился ниже 90%.
«Запуская опрос среди пассажиров, мы рассчитывали получить высокие результаты. Ежедневно наша команда улучшала сервисы и повышала требования к сотрудникам. Количество рейсов в аэровокзале растёт, но негативно на качестве обслуживания это не отражается. Для нас столь высокий индекс лояльности – один из главных результатов работы. В этом же опросе пассажиры поделились своими вариантами улучшений, их мы тоже учтём», – отметила начальник службы развития производственной системы, гостеприимного сервиса и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
Среди предложений по совершенствованию сервисов: обустройство детской площадки на привокзальной площади и аптечного пункта – в зоне ожидания вылетов, создание собственной службы такси и буклетов с инструкциями по получению багажа и не только. Какие из них воплотить, команда аэровокзала будет решать позже. После того, как в авиагавани пройдёт опрос о лояльности сотрудников.
