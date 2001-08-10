ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Депутаты приняли решения, связанные со школьным питанием, льготами для пенсионеров и инвалидов, новым ТОСом

В среду, 22 октября, состоялось очередное, 17-е заседание Городской Думы Южно-Сахалинска.

Продолжается работа над расширением мер социальной поддержки в Южно-Сахалинске. На заседании депутаты внесли изменения в документы, чтобы бесплатным горячим питанием были обеспечены дети ВСЕХ без ограничений категорий участников СВО.



Ещё один вопрос касался стоимости посещения городской бани для пенсионеров и инвалидов. Необходимо было увеличить размер льготы с 50 до 60 процентов, чтобы в условиях инфляции сохранить существующую цену услуги для этих категорий граждан. Депутаты поддержали данный проект решения, так как считают важным оставить для пенсионеров и инвалидов меру соцподдержки в прежнем объёме.

Новый ТОС - «Тихий океан» - создается в Южно-Сахалинске. Городская Дума согласовала границы его территории по обращению жителей дома н ул. Тихоокеанской.

- Стоит отметить, что на данный момент в нашем городе действует уже 119 ТОСов – часть из них зарегистрирована как юридические лица. На сегодняшний день администрация Южно-Сахалинска реализует механизм финансовой поддержки ТОС путем проведения грантового конкурса на лучший проект благоустройства. Жители могут получить грант на озеленение, благоустройство пешеходных дорожек; ремонт и установку малых архитектурных форм; установку видеонаблюдения. Так, например, за предыдущих два года в Южно-Сахалинске ТОСы реализовали 33 проекта. ТОС не заменяет капитальный ремонт двора, он служит своего рода дополнительным бонусом, чтобы сделать территорию вокруг еще комфортнее. Депутаты Городской Думы поддерживают такую активность жителей, ведь это непосредственное их участие в местном самоуправлении, - отметил председатель Городской Думы Олег Логачев.

Также сегодня депутаты согласовали передачу нежилого помещения на ул. Анкудинова во временное безвозмездное пользование Сахалинскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. И продлили льготу по земельному налогу в отношении управляющих компаний территорий опережающего развития, расположенных в Южно-Сахалинске.