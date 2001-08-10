Детский сад №48 «Малыш» передал в пункт приема вторсырья 1238 килограммов макулатуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники, родители и сотрудники южносахалинского детского сада №48 «Малыш» передали в пункт приема вторсырья 1238 килограммов макулатуры в рамках участия во Всероссийской акции «Бумбатл». Это не последняя партия, которую планируют передать на переработку. Сбор в дошкольном учреждении продолжается.

– Мы регулярно привлекаем родителей и воспитанников к участию в акциях, направленных на защиту природы, прививаем основы осознанного обращения с отходами. Наши малыши знают, что использованную бумагу нельзя отправлять в общий мусор: её аккуратно собирают в специально подготовленные контейнеры и потом отправляют на переработку. Таким образом, обычная бумага получает шанс обрести новую жизнь. Сегодняшняя сдача стала результатом месячной подготовки всех 11 групп и 270 детей нашего учреждения, – рассказала заведующая детским садом № 48 «Малыш» Виктория Выголовская.

Родители Даниила Главко, воспитанника детского сада, поддержали сына в желании участвовать в акции, провели инвентаризацию дома.

– Сын внёс свой вклад, отдав старые альбомы для рисования и раскраски. Даже картон, оставшийся после переезда, не пропал даром — всё принесли для переработки. Для нас принципиально важно показывать нашим детям пример заботы об окружающей среде. Чем активнее мы участвуем в подобных мероприятиях, тем больше деревьев удастся сохранить для будущих поколений и меньше отходов закопать на полигонах, – поделились супруги Главко.

Председатель правления регионального отделения Всероссийского экологического движения «Экосистема» Андрей Витулин подчеркнул значимость ежегодной акции «БумБатл», проводимой в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

– Эта инициатива способствует привлечению внимания общественности к вопросам экологии и повышению экологической грамотности населения, развитию привычки раздельного сбора отходов, что в конечном счёте позволяет сохранить природные ресурсы и улучшить качество жизни россиян. В рамках осеннего сезона совместно с региональным оператором была организована точка приёма макулатуры (ул. Емельянова, 14) в рамках акции «БумБатл», – прокомментировал экоактивист.

Дополнительным стимулом для участников станет программа поощрений, организованная при содействии партнёров акции — агентства по делам молодёжи Сахалинской области и министерства спорта Сахалинской области. Каждому активному гражданину, сдавшему 10 кг макулатуры, выдадут памятный сувенир. Те, кто принесёт 16 кг бумаги, получат билеты на спортивное событие.

Обращаем внимание, что с 25 октября по средам (15:00 - 17:00) и субботам (12:00 - 14:00), на вторпункте все желающие смогут получить консультацию и помощь волонтёров движения «Экосистема». Они расскажут, как правильно подготовиться к сдаче макулатуры, разъяснят правила участия в акции «БумБатл», помогут в приёмке вторсырья и будут выдавать памятные сувениры активным участникам. При этом график работы вторпункта не изменится: ежедневно с 9:00 до 20:00 (обеденный перерыв с 14:00 до 15:00).

Интересно, что в течение двух месяцев акции «БумБатл» в 2024 году жители Сахалина сдали свыше 71 тонны макулатуры. Всего к активности подключились 89 предприятий и образовательных учреждений. Общероссийские показатели впечатляют ещё сильнее: по всей стране объём перерабатываемой макулатуры составил более 143 млн тонн.