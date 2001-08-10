Жительница Сахалина Анна Полянская празднует вековой юбилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Горожанку пришли поздравить представители администрации, официальных структур, общественных и молодежных организаций. Юбилярша получила цветы, подарки и поздравление от имени главы Южно-Сахалинска. В гостеприимной атмосфере Анна Семёновна поделилась знаковыми эпизодами своей жизни, наполненной трудом, испытаниями и неизменной любовью к родине.
Анна Полянская родилась 22 октября 1925 года в селе Юрьёво Калужской области. Окончив ветеринарное училище, она неустанно работала в колхозе «Освобождённый труд». В годы войны женщины, молодёжь и дети работали плечом к плечу, помогали санитарам, эвакуировали раненых, поддерживали производство в тылу. Анна Семёновна бережно хранит память о событиях тех лет.
- В 15 лет вместе с любимыми лошадьми — Райкой и Атаманом — я вела повозку с эвакуированными женщинами и детьми. Когда началась атака фашистов, мои лошади не отступили, и мы одни из немногих из нашего обоза смогли пробиться и укрыться в лесу. Для этого нужно было по-настоящему любить и понимать своих лошадей - быть в хорошем контакте с животными, - поделилась Анна Семеновна.
После войны Анна работала в сельском хозяйстве, переживала трудности засухи и голода, поддерживала многодетные семьи, которые жили по соседству. Её брат, прошедший войну, вернулся домой лишь после победы, привёз долгожданную помощь и стал поддержкой для всей семьи. По долгу службы он отправился на Дальний Восток, куда в итоге забрал и сестру.
Переезд на Сахалин в 1946 году стал новой вехой — здесь Анна Семёновна прошла путь от ветеринара до бухгалтера, а затем стала активным участником жизни муниципалитета. Она внесла свой вклад в развитие региона, воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти. Женщина удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Сегодняшний 100-летний юбилей Анны Полянской стал моментом объединения разных поколений и сообществ города. К поздравлениям присоединились представители администрации, Совета ветеранов, Бессмертного полка, депутатского корпуса, детского сада «Журавлёнок» и юнармейского движения, военнослужащие зенитного ракетного полка, а также представители ПАО Сбербанк, партии «Единая Россия», Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Управления Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области. Особую теплоту поздравлениям добавили представители юнармейского отряда «Искра» МАОУ СОШ №14 и народно-патриотического объединения «Родина».
Напомним, в этом году страна отмечает 80-летие Великой Победы. Решением президента Владимира Путина этот год объявлен Годом Защитника Отечества — в знак глубокого уважения к подвигу фронтовиков и самоотверженному труду работников тыла.
