Сотрудники Росгвардии Сахалина проверили 65 мест хранения оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное управление Росгвардии продолжает мероприятия по контролю оборота гражданского и служебного оружия. В минувшую неделю сотрудники ведомства проверили 65 мест хранения оружия граждан и организаций. Нарушения выявили у владельцев гражданского оружия. В отношении них составили 14 протоколов об административных правонарушениях и изъяли 11 единиц огнестрельного оружия. Кроме этого в Южно-Сахалинске у владельца не прошедшего проверку правил безопасного обращения с оружием сотрудники изъяли травматический пистолет и 21 патрон. Всего изъято 12 единиц огнестрельного оружия. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законности. Добровольно сахалинцы сдали 9 единиц огнестрельного оружия.

В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 139 заявлений граждан и организаций, рассмотрено – 133.

Напоминаем гражданам об ответственности за незаконное приобретение и хранение оружия. Хранение и использование найденного или переданного огнестрельного оружия и патронов запрещено. Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.