Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2025
Сейчас 20:33
81,35|94,67
Предприниматель задержан за незаконный сбыт рыбопродукции в особо крупном размере
16:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники Росгвардии Сахалина проверили 65 мест хранения оружия

Сотрудники Росгвардии Сахалина проверили 65 мест хранения оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное управление Росгвардии продолжает мероприятия по контролю оборота гражданского и служебного оружия. В минувшую неделю сотрудники ведомства проверили 65 мест хранения оружия граждан и организаций. Нарушения выявили у владельцев гражданского оружия. В отношении них составили 14 протоколов об административных правонарушениях и изъяли 11 единиц огнестрельного оружия. Кроме этого в Южно-Сахалинске у владельца не прошедшего проверку правил безопасного обращения с оружием сотрудники изъяли травматический пистолет и 21 патрон. Всего изъято 12 единиц огнестрельного оружия. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законности. Добровольно сахалинцы сдали 9 единиц огнестрельного оружия.

В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 139 заявлений граждан и организаций, рассмотрено – 133.

Напоминаем гражданам об ответственности за незаконное приобретение и хранение оружия. Хранение и использование найденного или переданного огнестрельного оружия и патронов запрещено. Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?