Участники программы «Герои Сахалина и Курил» готовятся к защите дипломных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы «Герои Сахалина и Курил», инициированной губернатором Валерием Лимаренко. Проект направлен на поддержку участников специальной военной операции и создание для них новых карьерных возможностей.

Южносахалинец Мушфик Алмазов ушёл добровольцем на фронт в мае 2022 года, прошёл суровые бои и был награжден медалью Жукова. После возвращения с СВО, участие в программе стало для него важным этапом в адаптации к мирной жизни и ступенью в совершенствовании профессиональных знаний и навыков для дальнейшей работы на благо города. Сейчас мужчина готовится к защите дипломного проекта, посвященного работе с обращениями граждан в социальных сетях.

- Тема диплома посвящена улучшению обратной связи с жителями, которые обращаются в органы власти через соцсети. Это объемный, многозадачный процесс, включающий не только обработку обращений горожан по различным вопросам, поиск решений, но и, главное, — доведение каждого до результата. Эти знания позволят в дальнейшем в самом прямом смысле приносить пользу обществу. Уже сейчас я практикуюсь и стараюсь применять полученные знания в своей работе, - рассказал Мушфик Алмазов.

Заместитель директора Центра детской музыкальной школы Александр Егоров, вернувшись домой после службы в добровольческом формировании «Тигр», сейчас также проходит курс обучения. Ветеран СВО подчеркивает важность проекта как для самих его участников, так и для города в целом.

- Уверен, что обучение по программе «Герои Сахалина и Курил» дает участникам возможность менять свою жизнь к лучшему. Я искренне поддерживаю ребят в этом стремлении. Сегодня мы остаемся единой командой. Наша общая цель — приносить пользу родному городу, работать на благо его жителей и вместе строить здесь успешное будущее, - подчеркивает Александр Егоров.

Отметим, обучение, организованное на базе СахГУ и Школы управления регионом, охватывает широкий спектр дисциплин. Программа «Герои Сахалина и Курил» - это аналог федерального проекта «Время героев». Курс занятий дает участникам реальную возможность для трудоустройства в различных сферах, включая государственные структуры, а также шанс открыть собственное дело.