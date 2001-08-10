Сахалин обновляет коммунальную технику на газомоторном топливе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года в шести муниципальных округах автохозяйство предприятий ЖКХ пополнилось специализированной техникой, работающей на газомоторном топливе. Еще 15 автомобилей поступят в пять районов островного региона до конца года. Обновление автопарка коммунальных служб в районах проводится по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках реализации госпрограммы «Развитие энергетики Сахалинской области».

Автомобили, приобретенные на базе КАМАЗ и ГАЗ, распределили следующим образом: Долинск, Холмск, Анива – по 1 единице техники, Корсаков и Невельск – по 2. Так, для нужд предприятий ЖКХ Корсаковского района приобрели кран-манипулятор и ямобур, в Невельский район – каналопромывочную машину и илосос. Автопарк Анивского района пополнился кранбалкой, Холмского – самосвалом.

До конца года еще 15 единиц техники поступят в пять районов области. Из них – 10 – в Южно-Сахалинск, 2 – в Холмский район, и по одному автомобилю в Долинский, Анивский и Поронайский районы.

– Новая техника возьмет на себя выполнение основных функций, включая доставку питьевой воды гражданам, очистку канализационных сетей и мероприятия по улучшению городской среды. Мы поэтапно модернизируем автохозяйство коммунальных служб, переходя на использование транспорта, оснащенного газомоторными двигателями. Такие автомобили позволят обеспечить качественное обслуживание жителей, повысить уровень надежности оказываемых услуг и улучшить экологическую ситуацию, благодаря снижению вредных выбросов по сравнению с обычными дизелями, – поделился министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

В рамках программы «Развитие энергетики Сахалинской области» также предусмотрены меры по обучению персонала и техническому обслуживанию автомобилей. Это позволит максимально использовать потенциал новых машин и гарантировать их надежную работу и долгосрочную эксплуатацию.

Напомним, в прошлом году для Сахалинской области было приобретено 34 автомобиля, которые были переданы в Анивский, Корсаковский, Поронайский, Тымовский, Долинский, Холмский районы и Южно-Сахалинск. Кроме того, шестью новыми единицами специальной техники для вывоза твердых коммунальных отходов пополнится автопарк регионального оператора ТКО Сахалинской области пополнился.