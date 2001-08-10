Сахалин обновляет коммунальную технику на газомоторном топливе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года в шести муниципальных округах автохозяйство предприятий ЖКХ пополнилось специализированной техникой, работающей на газомоторном топливе. Еще 15 автомобилей поступят в пять районов островного региона до конца года. Обновление автопарка коммунальных служб в районах проводится по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках реализации госпрограммы «Развитие энергетики Сахалинской области».
Автомобили, приобретенные на базе КАМАЗ и ГАЗ, распределили следующим образом: Долинск, Холмск, Анива – по 1 единице техники, Корсаков и Невельск – по 2. Так, для нужд предприятий ЖКХ Корсаковского района приобрели кран-манипулятор и ямобур, в Невельский район – каналопромывочную машину и илосос. Автопарк Анивского района пополнился кранбалкой, Холмского – самосвалом.
До конца года еще 15 единиц техники поступят в пять районов области. Из них – 10 – в Южно-Сахалинск, 2 – в Холмский район, и по одному автомобилю в Долинский, Анивский и Поронайский районы.
– Новая техника возьмет на себя выполнение основных функций, включая доставку питьевой воды гражданам, очистку канализационных сетей и мероприятия по улучшению городской среды. Мы поэтапно модернизируем автохозяйство коммунальных служб, переходя на использование транспорта, оснащенного газомоторными двигателями. Такие автомобили позволят обеспечить качественное обслуживание жителей, повысить уровень надежности оказываемых услуг и улучшить экологическую ситуацию, благодаря снижению вредных выбросов по сравнению с обычными дизелями, – поделился министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
В рамках программы «Развитие энергетики Сахалинской области» также предусмотрены меры по обучению персонала и техническому обслуживанию автомобилей. Это позволит максимально использовать потенциал новых машин и гарантировать их надежную работу и долгосрочную эксплуатацию.
Напомним, в прошлом году для Сахалинской области было приобретено 34 автомобиля, которые были переданы в Анивский, Корсаковский, Поронайский, Тымовский, Долинский, Холмский районы и Южно-Сахалинск. Кроме того, шестью новыми единицами специальной техники для вывоза твердых коммунальных отходов пополнится автопарк регионального оператора ТКО Сахалинской области пополнился.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:15 Сегодня Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру
10:50 Сегодня Библиотекари Сахалина провели викторину для слёта туристов-краеведов «Родные острова»
09:00 Сегодня Эковолонтеры РВК-Сахалин высадили 3500 саженцев лиственниц в Корсаковском районе
09:32 Сегодня Нине Архиповой, Ветерану трудового фронта, исполнилось 94 года
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
10:52 16 Октября Юрий Даценко: от СВО к должности в «Сахалинской нефтяной компании» через программу «Герои Сахалина и Курил»
11:03 17 Октября В Томаринском районе потушили пожар на рыбозаводе
09:39 17 Октября Десять районов Сахалина выполнили план капремонта на 100%
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Выбор редакции
- 17:51 Сегодня Сахалинка Анна Вяткина заняла второе место на первенстве России по сёрфингу
- 17:12 Сегодня Детский сад №48 «Малыш» передал в пункт приема вторсырья 1238 килограммов макулатуры
- 16:21 Сегодня Сотрудники Росгвардии Сахалина проверили 65 мест хранения оружия
- 15:42 Сегодня Участники программы «Герои Сахалина и Курил» готовятся к защите дипломных работ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?