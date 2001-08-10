Военнослужащие Сахалина проходят занятия по штурму опорных пунктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими штурмовых подразделений гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине проходят занятия по штурму опорных пунктов условного противника.

В ходе занятий по тактической подготовке, на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО «Троицкий», военнослужащие были поделены на две учебные группы, где одна группа осуществляет штурм опорного пункта «противника», а другая отражать его наступление.

Действиями штурмовой группы руководит командир подразделения, он же инструктор по тактической подготовке, с помощью расчёта разведывательного дрона.

Кроме того, боевыми группами как в обороне, так и в наступлении командуют опытные инструкторы – участники специальной военной операции (СВО).

Согласно учебно-боевой задаче штурмовой группе было необходимо скрытно подобраться к опорному пункту «противника», уничтожить его огневые точки и захватить вражеские позиции.

Для отработки слаженных действий военнослужащих каждой учебной группы обучающиеся меняются «ролями».

Во время проведения занятия инструкторы особое внимание уделяют постоянному взаимодействию военнослужащих друг с другом, а также выполнению докладов командиру группы об огневых точках противника.