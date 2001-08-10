Южносахалинцев приглашают на сельскохозяйственную осеннюю ярмарку «Дары осени»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В пятницу, 24 октября, жителей и гостей областного центра приглашают на осеннюю сельскохозяйственную ярмарку. По традиции торговля развернется на площадке по ул. Вокзальной, 71.
С 11.00 до 15.00 гости ярмарки смогут приобрести мясную и молочную продукцию, мед, широкий ассортимент сезонных овощей, рыбную продукцию. Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, товары местных производителей особо востребованы у населения.
- Предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также крестьянско-фермерские хозяйства традиционно представляют разнообразную продукцию по доступным ценам. Среди них – картофель и популярные сезонные овощи: кабачки, лук, морковь и капуста, которые будут реализовываться со скидкой до 20%, – отмечает начальник отдела развития сельского хозяйства департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Евгения Сухарева.
Также для гостей ярмарки подготовлена концертная программа, мастер-классы и выступление ансамбля современной народной песни «Русский терем».
Добавим, в декабре жителей областного центра ожидает еще предновогодняя ярмарка, где южносахалинцы смогут приобрести необходимую продукцию для праздничного стола.
