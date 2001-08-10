Аэропорт Южно-Сахалинска открыл двери для фестиваля «Поющие острова»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной авиагавани региона открыли выставку городского фестиваля «Поющие острова-2025». В экспозицию вошли 25 работ, созданных детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Юные мастера воплотили на полотнах фантазии на совершенно разные темы: сказки, пейзажи Сахалина, технологии будущего, цена Победы, любовь и верность. Идеи ребята передали с помощью красок, пластилина и даже подручных средств вроде спичек, ячеек из-под яиц и круп. Выбор материалов – неслучайный. В составе выставки представлены работы сразу двух номинаций фестиваля: изобразительное и декоративно-прикладное творчество.
Чтобы как можно больше пассажиров, встречающих и провожающих могли увидеть экспозицию, её разместили на втором этаже аэровокзального комплекса, не далеко от зоны паспортного контроля. Здесь она будет работать до начала ноября.
«Для ребят с особенностями здоровья важно знать: их слышать, ими гордятся, им всегда рады. Команда авиагавани с большой радостью поддержала конкурс талантов «Поющие острова». Многие из художников и ремесленников – наши пассажиры. Было приятно познакомиться с ними в их новом амплуа и раскрыть его для тысяч жителей и гостей региона», – отметила начальник службы развития производственной системы, гостеприимного сервиса и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
Отметим, предоставление площадки для фестиваля – не первый случай поддержки детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. Ранее команда аэровокзала провела экскурсию по терминалу для особенных ребят. В перспективе такие творческие и социальные акции в авиагавани планируют сделать регулярными.
