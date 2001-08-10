Жители Охотского прошли комплексные осмотры в рамках акции «Добро в село»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Медицинская делегация сегодня прибыла в Охотское для проведения приемов местных жителей. Всероссийская акция «Добро в село», организованная в рамках программы «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», позволила всем желающим за одно посещение ФАПа проверить состояние сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пройти прием гинеколога, узнать свой ВИЧ-статус, пообщаться с психологом наркологического диспансера.

Акция «Добро в село» помогает жителям отдалённых районов получить доступ к медицинским услугам. В Охотском в ФАПе оказывается первичная медицинская помощь - проводится первый этап диспансеризации, вакцинация, наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями. Однако за консультацией узких специалистов приходится ездить в районный или областной центры.

Сегодня в медпункт узкие врачи прибыл десант узких специалистов - кардиолог, эндокринолог, гинеколог, сотрудники Центра СПИД и Центра общественного здоровья. Результаты проводимых исследований, а также все рекомендации передаются фельдшеру для дальнейшего наблюдения.

- Визит специалистов ЦРБ в малонаселённые пункты у нас происходит регулярно. В этом году бригады ЦРБ посетили все посёлки Корсаковского района. Также по расписанию выезжают маммографический, флюорографический, стоматологический комплексы. Отличие акции «Добро в село» именно в привлечении специалистов из областного центра, которые не приезжают в ФАПы в составе основной делегации, - отметил заведующий отделением медицинской профилактики Корсаковской ЦРБ Алексей Бойков.

Помогают специалистам в работе с населением волонтёры-медики. Они отвечают на вопросы пациентов, помогают специалистам в проведении процедур. Жаворонкина Вероника участвует в акции уже четвертый год. Сегодня её основным видом деятельности стала работа на кардиовизоре – специальном устройстве для выявления скрытых сердечных патологий.

- За время таких мероприятий мы в первую очередь набираемся опыта в общении с людьми и будущими коллегами. Особенно это важно для студентов первых курсов, которые только вникают в профессию. Поэтому акция полезна не только для пациентов, но и для студентов медицинского колледжа, - поделилась Вероника.

Среди пожилых граждан распространены хронические неинфекционные заболевания – патологии сердца, сахарный диабет. Регулярные профилактические осмотры крайне важны для контроля показателей и предотвращения возможных угроз здоровью. Для жителей сёл созданы комфортные условия – пациенты посещают специалистов в современных ФАПах, возведённых в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».