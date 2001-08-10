Библиотекари Сахалина провели викторину для слёта туристов-краеведов «Родные острова»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека стала частью слёта туристов-краеведов «Родные острова», который проходит с 21 по 24 октября в островной столице.

Специалист Центра по работе с молодёжью СахОУНБ Виктор Старовойтов 21 октября провел для участников слёта квиз «ЭКОзнания». В игре приняли участие семь команд по восемь человек из разных уголков Сахалинской области.

Вопросы викторины охватывали широкий спектр экологической тематики: от простых, вроде «Какого цвета кожа у белого медведя?», до сложных и дискуссионных, таких как: «Наносит ли вред окружающей среде производство бумажных пакетов?».

По итогам пяти раундов две команды набрали равное количество баллов. Для определения победителя игрокам были заданы дополнительные вопросы.

В результате упорной борьбы победу одержала команда «Основы спортивного туризма» из Дворца детского юношеского творчества г. Южно-Сахалинска. Второе место заняла команда «65 регион» (МАОУ СОШ с. Соловьёвка), замкнула строчку победителей команда «Адреналин» (МАОУ СОШ с. Чапланово).