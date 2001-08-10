Нине Архиповой, Ветерану трудового фронта, исполнилось 94 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня свой 94-й день рождения отмечает участник трудового фронта, жительница Южно-Сахалинска Нина Михайловна Архипова. В праздничный день специалисты администрации города навестили именинницу, чтобы вручить ей поздравительный адрес от имени мэра и букет цветов.

Нина Михайловна, несмотря на почтенный возраст, поделилась с гостями воспоминаниями о своей долгой и интересной жизни.

Нина Архипова родилась в Ярославской области в семье педагога. Ее отец до войны работал директором школы. С началом Великой Отечественной войны он ушел служить, был дважды ранен. В годы войны маленькая девочка Нина помогала в колхозе взрослым обеспечивать нужды фронта.

В 1950 году отец Нины Михайловны был направлен на Сахалин для укрепления партийных кадров по решению ЦК КПСС. Так вся семья оказалась на острове.

- С 50-го года здесь и живем. Вся моя жизнь прошла на Сахалине. Здесь я начала работать, вышла замуж, родила детей. Остров стал для меня важной частью жизни, - поделилась Нина Михайловна.

Трудовую деятельность Нина Михайловна Архипова посвятила фармацевтической отрасли, работала в аптеке, внося свой вклад в жизнь города.

Администрация Южно-Сахалинска от всей души желает Нине Михайловне крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и внимания близких.