Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2025
Сейчас 20:32
81,35|94,67
Предприниматель задержан за незаконный сбыт рыбопродукции в особо крупном размере
09:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Нине Архиповой, Ветерану трудового фронта, исполнилось 94 года

Нине Архиповой, Ветерану трудового фронта, исполнилось 94 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня свой 94-й день рождения отмечает участник трудового фронта, жительница Южно-Сахалинска Нина Михайловна Архипова. В праздничный день специалисты администрации города навестили именинницу, чтобы вручить ей поздравительный адрес от имени мэра и букет цветов.

 Нина Михайловна, несмотря на почтенный возраст, поделилась с гостями воспоминаниями о своей долгой и интересной жизни.

 Нина Архипова родилась в Ярославской области в семье педагога. Ее отец до войны работал директором школы. С началом Великой Отечественной войны он ушел служить, был дважды ранен. В годы войны маленькая девочка Нина помогала в колхозе взрослым обеспечивать нужды фронта. 

 В 1950 году отец Нины Михайловны был направлен на Сахалин для укрепления партийных кадров по решению ЦК КПСС. Так вся семья оказалась на острове.

 - С 50-го года здесь и живем. Вся моя жизнь прошла на Сахалине. Здесь я начала работать, вышла замуж, родила детей. Остров стал для меня важной частью жизни, - поделилась Нина Михайловна.

 Трудовую деятельность Нина Михайловна Архипова посвятила фармацевтической отрасли, работала в аптеке, внося свой вклад в жизнь города. 

 Администрация Южно-Сахалинска от всей души желает Нине Михайловне крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и внимания близких.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?