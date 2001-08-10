Эковолонтеры РВК-Сахалин высадили 3500 саженцев лиственниц в Корсаковском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники водоканала присоединились к всероссийской акции «Сохраним лес» и высадили 3500 саженцев лиственниц в Корсаковском районе. Эти деревья прекрасно приживаются в сахалинских почвах, а фитонциды в их хвое способствуют обеззараживанию воздуха, делая его еще более полезным. В ближайшие 10 лет юные лиственницы вырастут примерно на один метр.

Организатором федеральной акции «Сохраним лес» на территории Сахалинской области выступило региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Экология». В акции приняли участие около сотни человек. Среди них – и сотрудники «РВК-Сахалин», многие из которых пришли с детьми.

«Потратить пару часов после работы, чтобы сделать наш остров лучше – совсем несложно. Кроме того, мы берем на такие акции с собой детей, чтобы своим примером прививать им навык заботы об окружающем мире, показать, что многое зависит от нас самих, от наших сегодняшних решений, образа мыслей и действий», - поделилась начальник отдела охраны труда «РВК-Сахалин» Анастасия Чичиндаева.

Участникам акции рассказали, как правильно высаживать молодые деревца, и почему это необходимо для восстановления лесной экосистемы Сахалина. Для того, чтобы дерево прижилось, нужно как можно сильнее уплотнить грунт, чтобы воздух не попадал на корни.

«Когда ты не просто читаешь об экологических и волонтерских акциях, а принимаешь в них непосредственное участие – это совсем другое восприятие. Очень важно прививать любовь к родному региону и самому прочувствовать, как много усилий требуется для сохранения природных ресурсов, чтобы в дальнейшем бережно к ним относиться», - добавила менеджер по внутренним коммуникациям «РВК-Сахалин» Полина Белоглазова.