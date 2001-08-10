БумБатл третий год собирает макулатуру за экологию Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе Акция проводится уже третий год и направлена на развитие экологических привычек, воспитание культуры бережного отношения к природе и повышение уровня экологической ответственности среди детей, молодёжи и взрослых.
«БумБатл» проходит в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и объединяет органы исполнительной власти и местного самоуправления, общественные организации, школьников, студентов, воспитанников детских садов и всех желающих.
Чтобы принять участие в Акции, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта, сдать вторсырьё, получить акт и загрузить его в личный кабинет. Сдать макулатуру в пункт приема можно с 20 октября по 28 ноября. Итоги подведут 30 ноября.
— Акция «Бумбатл» — это больше, чем просто экологическое мероприятие. Это мощный инструмент воспитания экологической ответственности среди подрастающего поколения, способствующий формированию бережного отношения к природе, — отметила директор департамента организации обращения с твердыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Сахалинской области Виктория Огиенко.
Организаторы напоминают участникам правила подготовки макулатуры к сдаче: важно предварительно удалить посторонние элементы вроде металлических пружин, скрепок, пластиковых элементов и упаковочной пленки, аккуратно упаковать бумагу и картон в плотные кипы или компактные коробки. Макулатура должна быть сухой и чистой. Загрязнённая или влажная бумага не принимается. Запрещены также ламинированные изделия, упаковка из-под яиц, пачки от сигарет, одноразовые бумажные стаканы, обои, использованные салфетки и чековая лента. Подходящие для переработки виды бумаги включают белые и цветные листы, картонные коробки, газетные издания, глянцевые журналы и бумажные пакеты.
Напоминаем, что ко вторпункту, расположенному по улице Емельянова, 14 в Южно-Сахалинске доставка макулатуры осуществляется своими силами. Принести макулатуру в пункт приема, может любой желающий. В пункте сбора макулатуры граждан, которые принесут более 10 кг отходов, ждут призы!
Участвовать можно в индивидуальном и семейном зачете, а также в командном.
Вторсырьё, собранное в рамках мероприятия, получит новую жизнь. Из него будут производить упаковочный картон, подложки под яйца, туалетную бумагу и многое другое.
Отметим, что в прошлом году жители островного региона собрали и сдали на переработку более 71 тонны макулатуры.
