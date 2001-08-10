Жителям Сахалина предлагают проверить свою финансовую грамотность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает гостей и жителей островного региона к участию в VIII Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности «Финзачёт-2025».

Мероприятие продлится до 28 октября на сайте проекта. Организатором ежегодной просветительской инициативы выступает Банк России.

«Финзачёт» направлен на формирование финансовой культуры и популяризацию темы финансовой грамотности среди всех категорий населения. Проект рассчитан на самую широкую аудиторию: от школьников до пенсионеров.

Участникам предлагается два формата зачёта: личный и семейный. В ходе проверки каждый сможет оценить свой уровень финансовой грамотности и получить персональные советы для улучшения знаний. За успешное прохождение зачёта участники получат именные сертификаты.

Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, а семейного – не более одного часа. Количество попыток не ограничено.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.