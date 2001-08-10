Программа переселения дарит новое жилье семье в центре города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Недавно ключи от новой квартиры получила Светлана Чон. Теперь горожанка с радостью планирует переезд.

Их дом был признан непригодным для проживания. На время женщине было предоставлено жилье из маневренного фонда. На прошлой неделе Светлане вручили ключи от квартиры на пр. Победы. Здесь все готово для переезда: проведен ремонт, установлена плита и сантехника.

- Я не ожидала, что меня будет ждать такая шикарная квартира. Это настоящий дворец после моего дома, где всегда приходилось что-то ремонтировать. А какой район — центр города, где я никогда не жила! В доме печку топила углем, все было в саже, а здесь — красота! Просто заходи и живи, - поделилась впечатлениями Светлана Чон.

Вопрос переселения жителей из аварийного жилого фонда - один из приоритетов в работе администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. В этом году планируется расселить более 7 тысяч квадратных метров. В новое жилье переедет 131 семья. В рамках программы квартиры предоставляются как в новостройках, так и в муниципальном жилье после ремонта.

Важность социальной инициативы и слаженную работу муниципалитета в этом вопросе отметил участник общественного совета Южно-Сахалинска Артем Марков.

- Безусловно, реализация программы по расселению аварийного жилья — это важнейшая инициатива, имеющая прямое отношение к качеству жизни и безопасности людей. Со своей стороны, как общественник, я вижу крайне важным продолжать держать этот вопрос на контроле, чтобы все запланированное было выполнено в срок, а новое жилье для людей действительно соответствовало всем современным стандартам комфорта и благоустройства, - добавил Артем Марков.

Переселение из ветхого и аварийного жилья — одно из ключевых направлений работы губернатора Валерия Лимаренко. Под контролем главы региона реализуется комплексная программа, которая включает не только строительство новых домов, но и развитие сопутствующей инфраструктуры для создания комфортной городской среды.